Tennis, il selfie è impietoso: vedo non vedo dalla vita in su

Tennis, la giocatrice ha deciso di andarci giù pesante: con quel vedo non vedo, il suo selfie ha conquistato tutti.

La tennista classe 2003 si è avvicinata molto presto alla disciplina, raggiungendo importanti traguardi fin da bambina. Oggi continua a seguire la sua passione, anche se molte cose sono cambiate da quando era piccola: a partire dalla sua incredibile trasformazione. Ormai è una delle giocatrici più apprezzate per il suo fascino e, con l’ultimo selfie condiviso su Instagram, ha conquistato tutti.

Anastasia Abbagnato ha iniziato a giocare a tennis all’età di 4 anni, insieme al padre Giuseppe, appassionato della disciplina. Quest’ultimo molto presto è rimasto impressionato dalle doti della figlia, spingendola a dare sempre il meglio di sé. La giocatrice ha dimostrato di avere un vero e proprio talento nel tennis, oltre ad una grande determinazione.

La sua promettente carriera ha dovuto fare i conti con una brutta infezione, nota come osteomielite, che l’ha obbligata a mettere la racchetta da parte per qualche anno. Nonostante tutto, non si è mai scoraggiata e ha portato avanti la sua passione con impegno. Oggi Anastasia ha 19 anni e, anche se non ha ancora raggiunto la top 100 delle migliori tenniste, si sta facendo notare per i suoi risultati.

Tennis, Anastasia Abbagnato conquista tutti con il suo look

Negli scorsi giorni è volata in Tunisia per il torneo ITF nel doppio femminile. La sua avventura si è conclusa ai quarti di finale, quando insieme alla compagna Gaia Parravicini è stata sconfitta dalle avversarie Elaine Genovese e Savanna Ly-Nguyen. Per la giocatrice è arrivato il momento di prepararsi per i prossimi match. Tra un allenamento e l’altro, tuttavia, non si dimentica mai di un’altra sua grande passione: la moda.

Anastasia ha sempre dimostrato uno spiccano gusto per il mondo del fashion e, sui social, condivide spesso scatti che la mostrano fuori dal campo mentre sfoggia i suoi look preferiti. La sua bellezza si è fatta notare fin da subito. La tennista è dotata di un fascino mozzafiato e con il suo fisico da urlo fa girare la testa a tanti seguaci.

Recentemente ha sorpreso i followers con un selfie che dire hot è poco. Nella foto indossa una tutina nera attillata, contraddistinta dalle trasparenze che la rendono elegante ed estremamente sensuale allo stesso tempo. L’effetto vedo non vedo che va dalla vita in su ha fatto breccia nel cuore dei fan: il look le calza a pennello.