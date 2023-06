Tennis, bellissima e abbronzata: la foto in spiaggia fa faville

Tennis, con l’ultima foto apparsa sul suo profilo l’atleta ha fatto faville sui social: bellissima come sempre e abbronzata, è davvero meravigliosa.

Il tennis è da sempre la sua più grande passione. Ma anche il mondo della moda è stato in grado di catturarla e conquistarla: da diverso tempo, infatti, alla carriera di atleta affianca quella di modella. La sua dedizione le ha permesso di debuttare nel circuito professionistico, mentre grazie alla sua bellezza si è fatta strada tra un servizio fotografico e l’altro guadagnando una grandissima popolarità online.

Nata nel 2000, la giocatrice canadese-americana ha iniziato a praticare la disciplina da bambina. Il tennis scorre nel sangue della sua famiglia: anche le sue sorelle maggiori giocano a livello collegiale. Carson Branstine, che nel 2017 si è affermata a numero 203 nel ranking mondiale, ha cominciato ad allenarsi all’età di 7 anni, per poi prendere parte al suo primo torneo junior nel 2014 in occasione dell’ITF G4 di Atlanta.

La giovane atleta ha collezionato diverse vittorie e il 2017 è stato senza dubbio il suo anno migliore, nel corso del quale si è guadagnata il titolo doppio agli Australian Open insieme a Bianca Andreescu, con cui ha trionfato anche al junior Open di Francia. Due anni più tardi ha vinto una borsa di studio presso la University of Southern California. Successivamente si è spostata alla University of Virginia.

Tennis, la meravigliosa Carson Branstine conquista i social

Precedentemente abbiamo affermato che il tennis non è l’unica passione di Carson: da diverso tempo lavora anche come modella. E guardando gli scatti che condivide sui social, è impossibile non rimanere incantati dal suo charme e il suo fisico statuario. La giocatrice dai capelli lunghi e bruni ha dei lineamenti che sembrano scolpiti, due occhi di ghiaccio a dir poco incantevoli ed un corpo assolutamente da urlo.

Negli scorsi giorni, ha ammaliato il web con la pubblicazione di una foto in spiaggia in cui è più raggiante che mai, mentre viene baciata dal sole. Nello scatto è possibile ammirarla in tutto il suo splendore: la sua è una bellezza naturale che, sui social, ha già fatto colpo su tantissimi utenti.

Bellissima e abbronzata, ha scatenato le reazioni dei fan che non si sono certamente trattenuti con i complimenti sotto al post. Carson ha lasciato tutti di stucco e la foto ha ricevuto un boom di like. Nemmeno il suo outfit è passato inosservato: il top a fascia, d’altronde, mette perfettamente in risalto le sue curve.