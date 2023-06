Tennis, lo scatto da copertina incendia i social: bikini rovente

Tennis, lo scatto condiviso nelle scorse ore dalla bella giocatrice ha infiammato i social. Con quel bikini rovente non poteva essere altrimenti.

La giovane atleta gioca a tennis da diversi anni e, negli ultimi tempi, si sta guadagnando una certa notorietà online. Il merito, però, non è solo dei risultati raggiunti sul campo: gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare la sua bellezza e, sui social, ha conquistato migliaia di persone con le sue foto mozzafiato. Nelle scorse ore ha voluto sorprendere tutti con uno scatto che potremmo definire da copertina decisamente “hot”.

Giocatrice di tennis e non solo: Olivia Elliott è un’appassionata di investimenti che frequenta la facoltà di Comunicazione e Marketing presso la Troy University (Alabama), mentre sui social si è costruita un regno tutto suo affermandosi come una vera e propria star. Il suo profilo vanta oltre 45 mila followers e i suoi post sono uno più caldo dell’altro. L’atleta, infatti, è dotata di un fascino che i tifosi non si sono certamente lasciati sfuggire.

La stessa Olivia ha dimostrato di avere una certa predisposizione per le foto, condividendo scatti da modella in cui sfoggia tutto il suo charme. La sua bellezza naturale ha fatto breccia nel cuore degli utenti, che si sono lasciati stregare dal suo sguardo profondo e il suo fisico scolpito. La giocatrice è molto attiva sui social e condivide quotidianamente la sua vita con i fan – tra allenamenti, match e momenti di relax.

Tennis, con quel bikini bianco Olivia Elliott è assolutamente divina

Sebbene non figuri ancora tra le tenniste in cima al ranking, in futuro sentiremo sicuramente parlare di lei. Oliva è molto determinata ed è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Lei stessa si descrive come una “gran lavoratrice” nella sua biografia e la sua dedizione e competitività la porteranno lontano. Al momento, con le sue foto, infiamma già il web scatenando l’entusiasmo dei followers.

Lo scatto che vi proponiamo in questo articolo, in particolare, è stato sommerso dai loro like e commenti. Tra chi l’ha definita una meravigliosa “dea” e chi non ha potuto fare altro che rimanere a bocca aperta davanti al suo splendido stacco di gambe, la giocatrice è riuscita senza dubbi a fare colpo sui fan.

Come potete vedere, indossa solamente un bikini bianco che, in effetti, le sta proprio divinamente. I suoi capelli sono raccolti lasciando libero il suo bellissimo viso baciato dal sole, mentre con aria candida si gode l’arrivo dell’estate, la stagione perfetta per lasciare tutti incantati con incredibili foto in costume: questo è solo l’inizio.