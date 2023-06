Tennis, che tentazione quelle curve: tutti pazzi per Marina

Tennis, ha un viso d’angelo ma è una tentatrice: così la bella spagnola fa impazzire tutti con i suoi scatti supersexy.

Ci aveva creduto. E talmente tanto, addirittura, che aveva chiesto ai suoi follower di fare lo stesso e di sostenerla in questa inedita avventura. Ma le cose, si sa, non vanno sempre come vorremmo. La vita a volte ci riserva qualche delusione di troppo, ma anche quelle, a loro modo, ci aiutano a crescere e a dare il meglio di noi in tutte le circostanze.

Chissà come l’avrà presa allora Marina Alcaide, quando la giuria ha comunicato che lo scettro e la corona di Miss Universo Catalunya non sarebbero andati a lei. Che c’era un’altra concorrente che, a suo avviso, li meritava ancor più della tennista di Barcellona. L’atleta ha però sfiorato il titolo, che è comunque un gran bel traguardo. Si è classificata al secondo posto del concorso di bellezza, sbaragliando tutte le altre concorrenti che, come lei, aspiravano al “trono”. Peccato solo che sia stata la stilista 26enne Laura Toro, alla fine, ad avere la meglio e a portare a casa il titolo di più bella della Catalogna.

Ma non si può dire, in questo caso, che alla Alcaide siano rimaste solo le briciole, perché non è assolutamente così. La tennista di Barcellona non si sarà assicurata la vittoria del concorso, ma un po’ di popolarità in più, questo è poco ma sicuro, non gliela negherà nessuno. E se saprà sfruttarla nel modo giusto, sentiremo molto parlare di lei da qui in avanti, indipendentemente dal tennis e dal ranking.

Tennis, niente corona: Marina si consola così

Marina aveva tutte le carte in regola per sbancare. La bellezza prima di tutto, dato oggettivo ed innegabile. Vi basti dare un’occhiata al suo profilo Instagram, per ammirarla nelle vesti più svariate e per scoprire qualcosa in più di questa splendida tennista iberica, poco conosciuta nel circuito ma non sui social network.

Lì è molto attiva ed è un bene che sia così, perché i contenuti che posta sul suo profilo sono sempre uno più accattivante dell’altro. Che indossi un bikini succinto o un mini abito, un costume da diavolo o uno da angelo, la Alcaide riesce sempre e comunque ad assicurarsi una valanga di like e di lusinghe.

Trasuda sensualità da ogni poro e sa bene, la bella Marina, come posare e cosa indossare quando vuole fare colpo. Cosa che le riesce perfettamente ad ogni scatto, come se avesse un talento naturale e una capacità innata di bucare lo schermo. E, forse, è proprio così.