Sinner-Khachanov, Atp Madrid: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Khachanov è un match valido per il quarto turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Ordinaria amministrazione nel primo set, tanta paura nel secondo. Jannik Sinner ha liquidato anche la pratica Kotov approdando al quarto turno del Masters 1000 madrileno ma quel fastidioso dolore all’anca che ha condizionato la sua performance nel secondo parziale del match con il russo desta una certa preoccupazione. Anche perché il tennista altoatesino, a fine gara, ha confessato di averlo avvertito già a Montecarlo.

Dopo aver vinto in scioltezza 6-2 il primo set, Sinner è improvvisamente calato, ha iniziato a fare molti errori ed a soffrire il potente dritto del giocatore moscovita. Pur muovendosi male, tuttavia, l’azzurro, una volta controbreakkato Kotov è riuscito ad evitare il tiebreak, chiudendola dopo un’ora e 38 minuti. E adesso? Non è da escludere che il nativo di San Candido possa dare forfait all’ultimo secondo, decidendo di tornare a casa e riposare in vista di due appuntamenti importanti come Roma e Parigi. Sinner però sembra abbia non alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e l’ha confermato in una delle interviste post-partita: “Le probabilità che non giochi contro Khachanov sono bassissime”, ha detto l’azzurro.

Occhio a Khachanov e… all’anca

L’obiettivo dell’allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi è quello di arrivare a giocare almeno la semifinale a Madrid, traguardo che gli permetterebbe di avvicinarsi ulteriormente alla prima posizione del ranking Atp.

Nel quarto turno lo attende in ogni caso un giocatore molto ostico come Khachanov, fresco di successo su un altro italiano, Flavio Cobolli, arresosi in due set (7-5 6-4). Il russo, numero 17 al mondo, conta una vittoria nei quattro precedenti con Sinner ma risale al 2020, quando l’altoatesino aveva compiuto da poco diciannove anni ed era ancora lontano dai livelli di oggi. Da allora solamente successi dell’attuale numero due del mondo, l’ultimo lo scorso gennaio agli Australian Open (3-0 per il futuro campione di Melbourne).

Dove vedere Sinner-Khachanov in diretta tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Karen Khachanov, valido per il quarto turno dell’Atp Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso martedì 30 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e Khachanov sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 15:00.

Sinner-Khachanov: il pronostico

In condizioni normali non avremmo avuto dubbi chi fosse favorito in questo match ma il problema all’anca di Sinner potrebbe renderlo molto più equilibrato ed incerto. Khachanov del resto si è sempre rivelato un osso duro per l’azzurro, ad eccezione dell’ultimo match in Australia. Probabile, dunque, che il russo vinca almeno un set.