I pronostici di martedì 30 aprile: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 30 aprile: c’è la semifinale di andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid più un recupero di Championship.

Il Real Madrid dopo avere eliminato il Manchester City in quella che per molti addetti ai lavori era una finale anticipata, è ora il principale favorito alla conquista della Champions League. La strada però è ancora lunga: in semifinale se la dovrà vedere con il Bayern Monaco, che quando gioca in casa è sempre temibilissimo e che in questa stagione finora deludente si gioca il tutto per tutto, incluso Kane che non è ancora riuscito a togliere lo zero dalla casella dei trofei vinti in carriera.

In questa partita di andata il Bayern Monaco ha le carte in regola per evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Pronostici altre partite

In Championship c’è un recupero di fondamentale importanza in zona promozione. L’Ipswich ha infatti la possibilità in casa del Preston di portarsi al secondo posto in solitaria, portandosi a +3 sul Leeds con una sola giornata ancora da disputare. Visto anche il ritardo nella differenza reti rispetto al Leeds, per l’Ipsiwich sarà fondamentale portare via almeno un punto per essere poi padrone del suo destino nell’ultima giornata in cui avrà di fronte l’Huddersfield in lotta per non retrocedere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayern Monaco vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Al Hilal (in Al Ittihad-Al Hilal, King Cup, ore 20:00)

• Ipswich (in Coventry-Ipswich, Championship, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Wasl-Ittihad Kalba, Presidents Cup, ore 17:20

• Al Ittihad-Al Hilal, King Cup, ore 20:00

• Coventry-Ipswich, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Ittihad-Al Hilal, King Cup, ore 20:00

• Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Ipswich vincente e almeno un gol per squadra (in Coventry-Ipswich, Championship, ore 20:45)