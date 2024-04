Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Real Madrid è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Una semifinale tutt’altro che annunciata, che però sprizza blasone da tutti i pori. Ci troviamo infatti di fronte a due assidue frequentatrici delle fasi finali di questa meravigliosa competizione, Bayern Monaco e Real Madrid, dunque non c’è da stupirsi se siano finite nuovamente tra le prime quattro nonostante non partissero favorite nel turno precedente contro Arsenal e Manchester City.

I bavaresi si apprestano a giocare la loro tredicesima semifinale da quando la manifestazione continentale ha cambiato nome (e format) trasformandosi in Champions League. Solamente un club è stato capace di fare meglio e quello è, guarda caso, il Real Madrid, che dal 1993 in poi tra le prime 4 c’è arrivato per ben 17 volte. I Blancos, ormai è innegabile, continuano ad avere un rapporto particolare con la coppa dalle grandi orecchie.

E l’ennesima prova l’abbiamo avuta nella doppia sfida con i campioni d’Europa in carica del City, una sorta di “finale anticipata”. Dopo la scorpacciata di gol e spettacolo che ha regalato il match d’andata (3-3), in Inghilterra la squadra di Pep Guardiola ha costretto Modric e compagni a restare per 120 minuti confinati nella loro metà campo. Eppure alla fine sono state le Merengues a spuntarla ai calci di rigore, dimostrando di essere una squadra che è anche capace di soffrire quando la situazione lo richiede.

Tuchel punta tutto sulla Champions

Carlo Ancelotti ha dunque vendicato l’eliminazione patita lo scorso anno vincendo la partita a scacchi con il tecnico catalano, pur giocando complessivamente meno bene rispetto ai Cityzens.

Il Bayern invece, dopo aver resistito nella gara di Londra (2-2), nel ritorno si è imposto di misura sui Gunners, trafitti da un gol di Kimmich nella ripresa (1-0). Thomas Tuchel ha ancora l’opportunità di chiudere l’esperienza in Baviera – ha già comunicato che andrà via a fine stagione, in polemica con i vertici del club – con un trofeo importante. Ed è per questo che, una volta mancato ogni obiettivo in patria – la Bundesliga l’ha vinta il Bayer Leverkusen – ha deciso di fare all-in sulla Champions League: senza di quella, sarà fallimento totale. Neuer e compagni intanto hanno consolidato il secondo posto, vincendo entrambe le ultime due partite (Union Berlino ed Eintracht Francoforte). Punta alla “doppietta” invece il Real, che dopo il successo di venerdì scorso in casa della Real Sociedad (0-1), ha di fatto ipotecato il titolo nella Liga (+13 sul Barcellona).

Da settembre in poi i Blancos hanno perso solo una partita, nel derby di Coppa del Re con l’Atletico Madrid e sono imbattuti da gennaio. Ancelotti per la semifinale d’andata ha pienamente recuperato tre titolari, Bellingham, Mendy e Rodrygo e l’unica assenza importante è quella dello squalificato Carvajal. Più complessa la situazione in cui versa il Bayern Monaco, orfano di Boey, Coman, Sarr e probabilmente anche de Ligt. L’unica notizia positiva, per Tuchel, è il recupero di Gnabry ma è improbabile che possa partire titolare.

Come vedere Bayern Monaco-Real Madrid in diretta tv in chiaro e streaming

Bayern Monaco-Real Madrid è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Bayern Monaco-Real Madrid sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

La continuità, quest’anno, non è certo di casa a Monaco di Baviera. La squadra di Tuchel ha commesso troppi passi falsi, anche contro avversari alla portata. E poi ci sono i precedenti che scoraggiano i bavaresi: sono quattro le eliminazione di fila contro il Real Madrid, che non riescono a battere addirittura dal 2012. In ogni caso crediamo che Neuer e compagni cercheranno di limitare i danni il più possibile in questa gara d’andata in modo tale da non essere costretti a rimonte impossibili al “Bernabeu” tra una settimana. Il Bayern Monaco dovrebbe dunque evitare la sconfitta in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Goretzka, Pavlović; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1