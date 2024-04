Fognini non ci crede: l’ha fatto davvero

Fognini quasi non riusciva a credere ai suoi occhi: l’ha fatto davvero. Non è la prima volta che accade: era già successo nel 2019.

I tatuaggi, salvo casi eccezionali, dicono molto della nostra personalità e delle nostre passioni. Raccontano chi siamo, ciò che ci piace, comunicano, talvolta, quel che abbiamo dentro. E lo sa bene Fabio Fognini, che come tante altre persone ha voluto incidere sulla sua pelle alcune delle “cose” più importanti della sua vita.

Qualche tempo fa, ad esempio, si è fatto tatuare un 10. Un numero per nulla casuale, naturalmente. È il 10 di Maradona, un omaggio che il tennista ha voluto fare al grande campione nei giorni in cui, nel 2022, ha partecipato all’Atp che si è giocato a Napoli. Non è raro, dunque, che ci si tatui sulla pelle qualcosa che rimandi ai propri idoli. E non sarà parso strano, all’atleta di Arma di Taggia, quello che è accaduto nelle scorse ore.

Il marito di Flavia Pennetta ha postato sui social network un’immagine che ha lasciato tutti di sasso. Incluso lui, almeno a giudicare dalle emoticon, che simboleggiano tante faccine sorprese, che ha aggiunto in calce allo scatto. In primo piano c’è un tatuaggio, che sembrerebbe essere stato realizzato su un avambraccio, dedicato nientepopodimeno che al tennista azzurro che ha fatto sognare, negli anni, migliaia e migliaia di appassionati di tennis.

Fognini sotto shock: è un capolavoro

Il ritratto di Fognini, immortalato con l’immancabile fascia attorno al cranio e in procinto, così sembra, di esultare, è accompagnato da una frase altrettanto significativa. “Siamo tutti un po’ Fognini”, si legge in questo capolavoro su pelle, un omaggio che lo avrà senz’altro lusingato e riempito di gioia.

Non è la prima volta, ad ogni modo, che un tifoso fa qualcosa del genere. Tutti ricorderete, senz’altro, che Fabio ha vinto, nel 2019, il Masters 1000 di Montecarlo. Subito dopo quell’incredibile impresa, uno dei suoi sostenitori aveva fatto qualcosa di “folle”. Aveva celebrato il successo del sanremese con un tatuaggio, in segno di stima e di gioia per il suo exploit nel Principato di Monaco.

Un tatuaggio semplice, con su scritto “Atp Montecarlo 2019, Fabio Fognini”, ma tanto era bastato perché il gesto di Gaspare, così si chiamava il tifoso in questione, facesse il giro del web. Come, sicuramente, farà anche questo primo piano realizzato con l’inchiostro nero, un bellissimo tributo per un campione che tanto ha dato ai suoi tifosi e al suo Paese nel corso della sua carriera.