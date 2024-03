Fognini è pazzo di lei: spunta un messaggio top secret

Fognini ha provato a nasconderlo, ma la verità è venuta fuori ugualmente: il biglietto top secret dice tutto.

A piccoli passi. Senza fretta e senza troppe aspettative. Quello di oggi è un Fabio Fognini molto più consapevole, più maturo per certi versi. Un tennista che ha saputo reinventarsi e che ce la sta mettendo tutta, a dispetto di un fisico che fa le bizze, per continuare a fare la differenza.

E ci ha riempiti di gioia scoprire che gli organizzatori del Masters 1000 di Indian Wells, che avrà inizio il prossimo 7 marzo, abbiano deciso di concedere proprio a lui una delle poche wild card ancora in ballo. Il torneo ha ufficializzato la decisione il 1° marzo e quindi, adesso, è ufficiale: il tennista di Arma di Taggia sarà nel deserto californiano per continuare a fare sognare i tifosi azzurri. Grazie all’invito ricevuto potrà accedere direttamente al main draw e rifarsi, perché no, dalla disfatta dello scorso anno. Nel 2023 Ben Shelton lo aveva messo ko al primo turno, ragion per cui Fognini cercherà innanzitutto di fare meglio rispetto a quanto fatto 12 mesi fa.

Una volta scoperto che avrebbe potuto giocare al Tennis Garden, Fabio è partito alla volta di Indian Wells. Ha salutato la sua bellissima famiglia ma ha lasciato, dietro di sé, una traccia indelebile del suo amore.

Fognini, un amore così grande

Nelle scorse ore, infatti, la moglie Flavia Pennetta, campionessa Slam ed ex top ten Wta, ha pubblicato sui social media un messaggio che non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Ha voluto condividere con i suoi follower, evidentemente commossa da quella piccola e romanticissima attenzione, uno spaccato della vita in famiglia. Lo ha fatto postando, appunto, la fotografia di un messaggio top secret che Fognini avrà lasciato da qualche parte, in casa, prima di partire per la lontana California. E il contenuto di questo biglietto, provate a dire il contrario, ha intenerito tutti. Anche i cuori più duri.

Fabio lo ha indirizzato alla piccola di casa, ossia Flaminia, la terza meraviglia nata dall’amore fra i due tennisti. Ha 3 anni e Fognini è chiaramente pazzo di lei, così come ovviamente lo è del primogenito Federico e della figlia “di mezzo”, ovvero Farah. “Non fare la monella – si legge chiaramente nel biglietto che la Pennetta ha voluto immortalare per condividerlo con i suoi sostenitori – brutta nanetta”. “Te quiero tutti”, recita infine il messaggio del tennista di Arma di Taggia, che ha firmato il biglietto con la scritta “Papi” e con un cuore.