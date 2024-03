Lotto e 10eLotto on fire: due quaterne e un terno per oltre 100mila euro

Lotto e 10eLotto on fire: in questi ultimi giorni sono tantissime le vincite con questi due giochi. Clamoroso quello che è successo in Campania

Ecco perché il Lotto è uno dei giochi più amati dagli italiani che non smetterò mai di esistere. Ecco perché ogni anno, a differenza di quanto si possa anche pensare, raccoglie per le casse dello Stato moltissimi soldi. Il motivo? Perché regala delle vincite straordinarie giocando anche pochissimi euro. E sappiamo benissimo che poi questo è il sogno degli italiani: investire poco ed avere in cambio tanto.

Sì, è vero, serve molta fortuna. Ma senza dubbio questa fortuna la stiamo sicuramente vedendo in questi ultimi giorni andando a leggere e riportare le notizie che Agimeg.it, agenzia di stampa per il gioco in Italia, riporta quasi quotidianamente. E se ieri vi abbiamo parlato della Lombardia, regione decisamente baciata dalla fortuna, oggi vi parliamo della Campania, che non vuole rimanere per nessun motivo indietro. E andiamo a vedere quello che stavolta è successo nel Sud Italia.

Lotto e 10eLotto, che vincite in Campania

Addirittura questa volta vi andiamo a parlare di due quaterne centrate in una sola regione. La prima a Casalnuovo di Napoli: una vincita clamorosa, da 62.375euro con quattro numeri centrati proprio sulla ruota regionale. La spesa complessiva è stata di 1,50euro. Sì, questo colpo ha davvero dell’incredibile. Un’altra importante vittoria è stata centrata invece a Sant’Antonio Abate, sempre in provincia di Napoli, dove con una quaterna su tutte le ruote in questo caso sono stati portati a casa 25.350euro. Infine sono stati vinti altri 19.200euro sempre a Napoli.

Per quanto riguarda il 10eLotto invece è stato centrato un 9 da 20mila euro “nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Battipaglia sono stati vinti 6.000 euro per effetto di un ‘6’. Infine, a Napoli è stata centrata una vincita da 5mila euro”. Noi abbiamo perso il conto arrivati a questo punto e non sappiamo alla fine a quanto ammonta il totale. Di sicuro i 100mila euro li supera e anche in maniera abbondante.