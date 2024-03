Sinner non sarà perdonato: ha commesso un errore gravissimo

Sinner, chi lo avrebbe mai detto? La verità sulle passioni segrete del campione azzurro finisce nel mirino dei social.

Jannik Sinner piace perché è il classico ragazzo della porta accanto. Semplice e gentile, affabile ed educato, è uno di quei tipi che ti entrano nel cuore e che riescono addirittura a scaldartelo, con il loro sorriso. Non ci sorprende affatto, pertanto, che abbia schiere di ammiratori e di sostenitori ai quattro angoli del globo. Anzi, tutto questo successo se lo è proprio meritato e non solo per il suo talento.

Non si atteggia neanche un po’ a campione ed è così puro e genuino che non si può che provare simpatia, nei suoi confronti. Sarà pure uno dei migliori tennisti al momento sulla piazza, ma sotto sotto è un 22enne come tutti gli altri. Con le sue passioni e insicurezze e con una valigia ancor piena di sogni da realizzare, bene incastrati tra le racchette che porta con sé da un continente all’altro. Nel tempo libero gioca a Fortnite ma disdegna i social media, perché non gli piace l’idea di mettere in piazza la propria vita privata.

E poi, ma quello ormai si sa, è talmente riservato che poco o nulla si sa della sua famiglia e della sua relazione con Maria Braccini. Preferisce che si parli della sua carriera sportiva, piuttosto che dei suoi amori, e non possiamo non dargli ragione. Se può evitare i riflettori, insomma, è meglio, tanto è vero che ha addirittura rifiutato l’invito di Amadeus di partecipare al Festival di Sanremo.

Sinner, si scoprono gli altarini: lo segue sempre

Il fatto che abbia declinato la proposta non vuol dire, però, che non voglia avere niente a che fare con la televisione. Anzi, pare che un certo show di Canale 5 lo tenga incollato al piccolo schermo.

Nessuno lo avrebbe mai detto, ma Sinner guarda il Grande Fratello. Nei giorni scorsi, come scrive dotSPORT, avrebbe espresso delle parole di apprezzamento per la concorrente Beatrice Luzzi, che è anche la preferita dal pubblico e favorita per la vittoria. E l’attrice, per tutta risposta, nel momento in cui ha scoperto di avere Jannik come fan, avrebbe voluto spendere delle parole in suo onore: “Per me essere apprezzata così tanto da un campione, non solo di campo, ma di umiltà, vale tanto. Lui è simile a me: è un’anima pura!“.

Che si possa essere parlato di lui nella casa di Cinecittà è anche bello, ma qualcosa ci dice che il popolo dei social non gli perdonerà quello che, se confermato, potrebbe essere considerato un errore gravissimo. Quasi al pari, se vogliamo, con la relazione di Berrettini con la Satta. Il Gf è un reality show molto controverso e qualcuno potrebbe pensare che un campione come lui non debba perder tempo dietro a un programma troppo “leggero” e dai contenuti che fanno spesso discutibili. Ma, se anche fosse, ognuno sarà pure libero di fare un po’ come gli pare, no?