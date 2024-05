Tennis, ufficiale: stanno insieme, beccati a Montecarlo

Tennis, le immagini sono più eloquenti di mille parole, per cui è ufficiale: stanno insieme. L’avvistamento a Montecarlo fuga ogni dubbio.

In fondo lo sapevamo tutti che sarebbe accaduto. Quando si è certi, come lo erano loro, di aver trovato l’anima gemella, raramente ci si sbaglia. Eravamo sicuri perciò che, passata la tempesta, sarebbero tornati l’uno nelle braccia dell’altra. Solo che non immaginavamo che potesse succedere tanto presto, ma tant’è: meglio così.

Sono trascorse poco più di due settimane da quando Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas avevano annunciato la rottura. A scriverlo sui social era stata la campionessa spagnola, che in un lungo post aveva spiegato, come vi avevamo raccontato qui, che lei e il tennista greco avevano deciso di prendere due strade separate. Nessuno dei due ha mai realmente vuotato il sacco sulle motivazioni alla base di tale scelta, ma non c’è bisogno che nessuno si scervelli più: a quanto pare, sono già tornati insieme.

La tennista iberica e il dio greco del tennis sono stati avvistati, nella giornata di sabato 18 maggio, in compagnia l’uno dell’altra. I due piccioncini si trovavano a Montecarlo, dove spesso, prima di lasciarsi, erano soliti rifugiarsi per trascorrere un po’ di tempo insieme. A corredo dell’avvistamento ci sono delle immagini eloquenti, che non lascerebbero alcuno spazio ad interpretazioni di altra natura.

Nei video circolati sul web, li si vede prima camminare, vicini in maniera inequivocabile, sotto il sole della Costa Azzurra. Dopodiché le immagini mostrano che i due innamorati sarebbero saliti sull’Aston Martin del campione greco, a bordo della quale si sarebbero poi dileguati.

