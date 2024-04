Genoa-Cagliari 3-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Genoa-Cagliari: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 29 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La partita del lunedì che chiude il mese di aprile di Serie A oppone il Genoa al Cagliari, al Marassi. Gli uomini di Ranieri sono in gran forma: arrivano da due pareggi di prestigio con l’Inter e con la Juventus. Anche in Genoa ha dimostrato nella seconda parte del campionato di essere una squadra atleticamente e tecnicamente temibile. La sfida si preannuncia dunque combattuta.

Ranieri sceglie di schierare Shomurodov come unica punta e alle sue spalle schiera Oristanio e Gaetano. La difesa a tre dei sardi è invece composta da Hatzidiakos, Wieteska e Obert. Jankto è out per un trauma distorsivo alla caviglia destra, Mina (che era andato in goal contro la Juve) resta in panchina perché acciaccato. Luvumbo è invece squalificato. Nel Genoa i due di attacco sono Gudmundsson e Retegui.

La partita di andata tra Cagliari e Genoa si è giocata il 5 novembre del 2023 ed è finita 2-1 per gli isolani. Si è trattata della prima vittoria per il Cagliari contro il Grifone dopo cinque sconfitte consecutive. Ma i liguri non hanno più nulla da chiedere al campionato e, dunque, nulla da perdere.

Momenti clou della sfida

Il Genoa attacca subito con grande intensità, ma la prima vera occasione arriva solo al 12′ con un colpo di testa di de Winter dopo un calcio d’angolo, con palla fuori non di molto. Al quarto d’ora di gioco Oristanio serve bene Shomurodov che manda fuori di testa. Due minuti più tardi arriva la rete dei padroni di casa con Thorsby che infila di testa Scuffet. Passano dieci minuti e il Genoa trova il raddoppio con Frendrup. A inizio secondo tempo Thorsby ci riprova due volte, mancando di poco il bersaglio.

Al 57′, sugli sviluppi di una punizione battuta dai rossoblù dalla destra, si inserisce bene de Winter, anticipando tutti di testa ma mandando la palla fuori di poco. Gudmundsson mette dentro il 3-0 al 63′. Il Cagliari arriva vicino al goal al 74′ di gioco con Azzi, che calcia a botta sicura di mancino dall’interno dell’area di rigore, ma senza inquadrare la porta. All’85’ Vitinha si accentra sul mancino e prova il tiro di potenza (troppo impreciso) sprecando così una buona occasione. Scoccato il 90′ Zappa ci prova da fuori ma Martinez lo ferma senza problemi. Dall’altra parte Scuffet si oppone a una bomba di Vitihna.

Tabellino e pagelle di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez (73′, Cittadini); Sabelli (64′, Haps), Frendrup, Badelj (73′, Bohinen), Thorsby, Martin (64′, Spence); Gudmundsson (77′, Vitinha), Retegui. All. Gilardino

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (46′, Zappa), Wieteska, Obert; Di Pardo (46′, Acosta), Deiola, Prati, Augello (84′, Mutandwa); Oristanio (46′, Lapadula), Gaetano; Shomurodov (73′, Azzi). All. Ranieri

ARBITRO: Federico Dionisi

MARCATORI: 17′, Thorsby; 27′, Frendrup; 63′, Gudmundsson

NOTE: Ammoniti: 58′, Shomurodov; 71′, Augello. Recupero: 3′

Il migliore in campo è Thorsby: il centrocampista è sempre nel vivo del gioco, ci prova più volte e trova anche un bel goal di testa (7,5). L’altro protagonista del match è l’islandese Gudmundsson: ancora illuminante in quasi tutti i suoi tocchi (7). Deludente, invece, la partita di Retegui (5,5). Nel Cagliari Hatzidiakos è in evidente difficoltà nella gestione degli attacchi del Genoa e infatti Ranieri lo sostituisce a fine primo tempo (5). Stessa storia per Di Pardo (5).

Anche Oristanio esce a fine primo tempo, ma lo fa per una botta, dato che nel tempo giocato è uno dei più positivi nella sua squadra (6). Nei liguri gioca una buona partita anche de Winter sia in fase difensiva che quando si tratta di attaccare (6,5). Altra ottima prestazione per Frendrup, che si conferma un giocatore pronto per palcoscenici più importanti (7). Non male la partita di Vogliacco (6,5). Male Lapadula (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro dirige una partita senza episodi controversi e non eccessivamente cattiva.

