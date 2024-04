Gratta e vinci, sarebbe stato sciocco lasciarsi sfuggire questo nuovo tagliando: offre premi da urlo, valeva la pena provare.

Le cose nuove, si sa, hanno sempre un certo fascino. Non ci stupisce affatto, quindi, che, in mezzo a così tanti biglietti, quest’uomo di Cape Breton sia andato in cerca di una novità. Avrebbe potuto comprare il solito tagliando, ma è stato più forte di lui e, alla fine, ha optato per l’ignoto, a discapito di ciò che già conosceva.

Siamo nella splendida regione del Canada Atlantico ed è qui che, nelle scorse ore, è stata registrata una vincita colossale. Russell Musgrave, questo il nome del fortunatissimo giocatore, si è recato come sempre al Brewer’s Convenience di North Sydney per fare scorta di Gratta e vinci. Prima di indicare all’impiegata quali volesse, le ha però chiesto, per l’appunto, se fosse arrivato qualcosa di nuovo.

La ragazza, entusiasta, gli ha subito mostrato un Gratta e vinci che era appena arrivato in negozio e che, evidentemente, deve aver stuzzicato la curiosità dell’uomo, amante delle lotterie istantanee. Non si è limitato a comprare un solo tagliando, oppure un paio, giammai. Avrebbe voluto comprare il pacchetto intero, ma alla fine ha deciso di accontentarsi di metà pacchetto.

Gratta e vinci, scelta intelligente: di meglio non poteva proprio fare

Lo avrebbe pagato 400 dollari, ma lui non intendeva spenderne più di 200; da qui, la decisione di non comprare tutto il pacchetto, ma di accontentarsi della metà dei tagliandi, senza strafare.

Non poteva certo immaginare che non fosse assolutamente necessario spendere tutti quei soldi, il signor Musgrave. Il primo biglietto, tra quelli della serie Scratch’N Win da lui acquistati, gli ha già fruttato un bel po’ di denaro. Sotto la patina argentata che l’uomo ha grattato in preda alla curiosità si nascondeva, infatti, il premio più stratosferico nel quale potesse sperare d’imbattersi.

C’era, udite udite, un milione e mezzo di dollari, somma che adesso destinerà all’estinzione acceso dalla figlia per comprar casa, alla ristrutturazione del suo appartamento e, più in generale, alla sua famiglia. “Quante probabilità c’erano che accadesse?”, continua a chiedersi l’uomo, ancor incredulo al pensiero di aver vinto tutti questi soldi. E ancor più del fatto che la cifra stratosferica si nascondesse nel primo biglietto, cosa che, effettivamente, è davvero insolita. La scelta di optare per un Gratta e vinci nuovo, dunque, ha fruttato. Il suo istinto non si sbagliava: era una miniera d’oro.