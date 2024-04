Atp Madrid, i pronostici di martedì 30 aprile: non solo Sinner

Atp Madrid, il programma degli ottavi di finale propone diverse sfide interessanti: occhi puntati sui padroni di casa Alcaraz e Nadal.

È ormai entrato nel vivo il Masters 1000 di Madrid, il secondo importante appuntamento della stagione sulla terra rossa. Tra i tennisti approdati agli ottavi di finale c’è anche il nostro Jannik Sinner, la testa di serie numero uno del torneo che oggi dovrebbe – usiamo il condizionale a causa del fastidioso problema all’anca che l’ha condizionato ieri durante il match con Kotov – scendere in campo contro il russo Karen Khachanov.

Ma oltre a quello che vedrà protagonista l’azzurro, sono diverse le partite interessanti che propone il “menu” odierno. A cominciare dai due osannatissimi padroni di casa, Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Toccherà proprio al quattoridici volte campione del Roland Garros disputare il match serale, in una Caja Magica sold out e pronta a spingerlo verso l’ennesima vittoria. Nadal ha ripreso da poco in mano la racchetta dopo un lungo periodo di inattività ma, dopo l’eliminazione patita al secondo turno a Barcellona due settimane fa, nella capitale spagnola ha già superato tre ostacoli. Nel primo turno ha vinto agevolmente contro l’americano Blanch, poi si è vendicato del k.o. di Barcellona eliminando in due set l’australiano de Minaur e ieri ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per piegare l’argentino Cachin, rimanendo in campo per oltre tre ore (6-1 6-7 6-3).

Tre partite in cui il “vero” Nadal si è visto solo a sprazzi, anche se la stessa leggenda maiorchina ha affermato di non sapere quale sia in questo momento il suo livello. “Sono imprevedibile sia per me che per gli avversari”, ha detto. E la sensazione è che non sarà affatto semplice contro il solido Jiri Lehecka, che finora è stato perfetto contro il serbo Mededovic e il brasiliano Monteiro. E che potrebbe approfittare di un Nadal lontano dalla sua condizione migliore.

Indisia Struff per Alcaraz

C’è un avversario ostico anche sulla strada di Alcaraz, sbarazzatosi senza problemi di Shevchenko e Seyboth Wild. Si tratta dell’esperto tedesco Jan-Lennard Struff, che lo scorso anno arrivò in finale a Madrid, perdendo proprio contro il giovane campione murciano.

Ogni volta che ha incontrato lo spagnolo, Struff ha sempre vinto almeno un set e non è detto che non possa riuscirci anche stavolta. Partono nettamente favoriti invece Alexander Zverev e Casper Ruud, impegnati rispettivamente contro Francisco Cerundolo e Felix Auger-Aliassime. Molto più equilibrata invece la sfida tra Hubert Hurkacz e Taylor Fritz: la spunterà chi sarà più incisivo con il servizio. Possibile sorpresa infine nello scontro tra l’incostante Andrey Rublev e Tallon Griekspoor, che nel turno precedente ha fatto fuori il danese Holger Rune: non ci stupirebbe se ad avere la meglio alla fine fosse l’olandese.

Atp Madrid, i possibili vincenti

Griekspoor in Rublev-Griekspoor

Zverev in Cerundolo-Zverev

Ruud in Auger-Aliassim-Ruud

Lehecka in Nadal-Lehecka

Atp Madrid, i match che potrebbero terminare al terzo set

Rublev-Griekspoor

Hurkacz-Fritz

Struff-Alcaraz