Cremonese-Pisa, Serie B: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Pisa è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Con tre giornate rimaste ancora da giocare, alla Cremonese di Giovanni Stroppa servirebbe una vera e propria impresa per salire direttamente in Serie A. La lotta per il secondo posto, infatti, è ormai circoscritta a Como e Venezia: i grigiorossi, scivolati addirittura a -8 dai lariani, ora devono preoccuparsi di difendere il quarto posto e cercare di tenere a bada il minaccioso Catanzaro, che ha solo tre punti in meno.

La Cremonese ha pagato a caro prezzo il rendimento deludente da metà marzo in poi, in cui ha ottenuto una sola vittoria in sei partite. L’ennesimo passo falso venerdì scorso, con la sconfitta nello scontro diretto con il Venezia (2-1), la pietra tombale sulle ambizioni dei lombardi di tornare in massima serie senza dover giocare i playoff. Postseason a cui ambisce invece il Pisa, reduce da due pareggi di fila con Bari e Catanzaro. I nerazzurri di Alberto Aquilani si sono svegliati troppo tardi e rischiano di non riuscire a disputare gli spareggi promozione. Tutto, però, è ancora possibile dal settimo posto in giù, con diverse squadre – tra cui i toscani – racchiuse in pochi punti. Il Pisa attualmente è nono, ma ad una sola incollatura dalla traballante Sampdoria di Andrea Pirlo e a -2 dal Brescia. Se l’obiettivo sono i playoff non sono ammessi errori nelle prossime tre gare.

Cremonese-Pisa: le ultime notizie sulle formazioni

Stroppa ritrova Johnsen, squalificato contro il Venezia. Dubbi invece sulla presenza di Ravanelli, che si è fatto male contro i lagunari e nei giorni scorsi ha lavorato a parte insieme a Tuia.

Nessuna assenza degna di nota invece in casa Pisa, con Aquilani che potrebbe così confermare l’undici che è sceso in campo contro il Catanzaro: in attacco Bonfanti, preferito a Moreo e supportato da Valoti.

Come vedere Cremonese-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cremonese e Pisa è in programma mercoledì alle 12:30 allo stadio “Zini” di Cremona e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

La Cremonese sembra essere arrivata con le pile scariche in questo finale di stagione e dovrà fare attenzione ad un Pisa che, pur continuando ad essere incostante, è in crescita ed ha interiorizzato i dettami dell’allenatore. A differenza dell’andata (finì 0-0), stavolta è probabile che entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Cremonese-Pisa

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vasquez, Coda.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto; Esteves, Marin; Arena, Valoti, D’Alessandro; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1