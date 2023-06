Roland Garros, quarti di finale: notizie e pronostici martedì 6 giugno

Roland Garros, nell’edizione 2023 dello Slam parigino iniziano i quarti di finale. In campo Djokovic e Alcaraz: notizie e pronostici.

Scocca l’ora dei quarti di finale al Roland Garros 2023. Solo due le gare in programma per quanto riguarda il singolare maschile: oggi tocca ai due principali favoriti per la vittoria di quest’edizione dello Slam parigino, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Se dovessero battere i rispettivi avversari, Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas, si affronterebbero in semifinale. Che a quel punto si trasformerebbe in una vera e proprio finale anticipata.

Il fenomenale tennista serbo, a caccia del suo Slam numero 23 – staccherebbe Rafa Nadal nella speciale classifica – finora ha dato la sensazione di giocare un po’ con il freno a mano tirato. Nelle prime uscite non era al 100% ma è cresciuto, come spesso gli capita nei tornei più importanti, partita dopo partita.

A conti fatti solamente lo spagnolo Davidovich Fokina nel terzo turno è riuscito a dargli filo da torcere, portandolo al tie break nei primi due set, per poi crollare, sfiduciato, nel terzo. Nell’ultimo match Nole ha invece strapazzato lo specialista peruviano Varillas, lasciandogli a malapena sette game. Ed anche l’ostico Khachanov appare alla sua portata.

Il russo si conferma un osso duro negli Slam – per il terzo Major di fila ha raggiunto i quarti di finale – ma in 11 testa a testa con Djokovic è riuscito a spuntarla solo in un’occasione. Il tennis di Khachanov, basato principalmente sulla potenza e sull’aggressività, è semplicemente troppo limitato per poter impensierire uno come Djokovic, che anche stavolta dovrebbe avere la meglio in tre set. Per lo stesso motivo, Tsitsipas sembra avere poche chance contro Alcaraz. Il numero uno al mondo si è presentato a Parigi in versione “cannibale” – negli ottavi ha annichilito un Lorenzo Musetti in ottima forma – ed il greco non ha molte armi per disinnescare il suo gioco. E fa fatica soprattutto in risposta.

Non è un caso che nei quattro precedenti lo spagnolo abbia sempre avuto la meglio contro di lui. Probabile, tuttavia, che Tsitsipas si aggiudichi almeno un set.

Svitolina-Kasatkina: scintille in vista?

Nel singolare femminile ci sono due sfide molto interessanti, anche per motivi che esulano dalla sfera prettamente tennistica. Ci riferiamo al quarto di finale tra Elina Svitolina e Aryna Sabalenka. L’ucraina è tornata ai suoi livelli dopo il lunghissimo stop per via della maternità ed in questo Roland Garros ha dimostrato di avere ancora fame di vittorie.

Negli ottavi ha offerto una prestazione solidissima contro la russa Kasatkina, anche se alla fine si è parlato quasi esclusivamente del mancato saluto tra le due a fine gara: Svitolina, così come le connazionali Kostyuk e Tsurenko, si rifiuta di stringere la mano alle giocatrici russe o bielorusse a causa del violento conflitto che c’è tra i due paesi. Molto probabilmente assisteremo ad una scena simile anche contro la Sabalenka, che parte leggermente favorita. L’altro confronto invece è tra Karolina Muchova e Anastasia Pavlyuchenkova, due possibile outsider di questo Roland Garros. La russa ha ritrovato il suo tennis dopo un periodo buio ma la ceca sembra avere qualcosa in più: si potrebbe arrivare al terzo set.