Djokovic-Khachanov, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Djokovic-Khachanov è un match valido per i quarti di finale del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Riusciranno Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas a ribaltare i pronostici e a far “saltare” quella che, sin dal momento del sorteggio, è senza ombra di dubbio la semifinale più attesa del Roland Garros 2023? Questa è la domanda da porsi alla vigilia dei primi due quarti di finale dello Slam parigino, ormai arrivato al suo momento clou.

Capitati nella medesima parte di tabellone, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono i due grandi favoriti per la vittoria finale ma, prima di dare vita ad uno degli scontri più interessanti ed importanti di questa stagione tennistica, dovranno superare due ostacoli insidiosi. Per Nole, a caccia del suo Slam numero 23, che gli permetterebbe di staccare lo storico rivale Rafa Nadal nella speciale classifica, c’è l’ostico tennista russo. Khachanov, pur non avendo un gioco brillante e godibile dal punto di vista estetico, ha ritrovato quella costanza di rendimento – a prescindere dalla superficie – che gli mancava dall’epoca pre-pandemia. Negli ultimi due Major (US Open e Australian Open) è sempre arrivato tra i primi quattro, giocando ben due semifinali consecutive. E dalla prossima settimana, anche in caso di sconfitta contro Djokovic, farà di nuovo capolino nella top 10. Per il moscovita, insomma, è un momento sicuramente positivo. Nel quarto turno, superati Lestienne, Albot e Kokkinakis, ha avuto la meglio sul nostro Lorenzo Sonego, approfittando del calo sia fisico che mentale del torinese dopo aver perso nettamente il primo set.

Djokovic in netto vantaggio nei precedenti

Djokovic, come fa di solito negli Slam, sta crescendo partita dopo partita. Ha commesso qualche errore nei primi turni ma adesso sembra tornato sui suoi livelli abituali.

Domenica ha impiegato meno di due ore per piegare lo specialista Varillas, al quale ha lasciato solamente sette game. Era stata più complicata invece la sfida con lo spagnolo Davidovich Fokina, che nei primi due set aveva avuto qualche chance trascinando in entrambe le occasioni la partita al tie break. Nessun problema infine nei primi due turni, con il nativo di Belgrado che, pur non essendo al 100%, si era sbarazzato (sempre in tre set) di Kovacevic e Fucsovics. Il bilancio stagionale di Djokovic ora è di 24 vittorie e 4 sconfitte. Ma bisogna considerare che non ha potuto giocare i due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami a causa delle restrizioni sui non vaccinati. Khachanov è una sua vecchia conoscenza: i due si sono affrontati in ben 11 occasioni. Il russo l’ha spuntata solamente una volta, a Parigi-Bercy nel 2018. Per il resto solo vittorie del fenomeno serbo.

