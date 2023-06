Scommesse, 15 partite e un mese di attesa: colpaccio da 47mila euro

Scommesse, gioca 15 partite nell’arco di un mese: e alla fine la pazienza è ripagata visto che ha fatto il colpaccio da 47mila euro

Chi di voi ha pazienza di giocare una schedina che va oltre il giorno stesso che la giocate? chi di voi ha la pazienza di giocare una schedina il pomeriggio di sabato ad esempio mettendo delle partite anche di domenica? Non crediamo ce ne siano molti. E fate davvero male.

La pazienza è una grande virtù, anche nelle scommesse. E il caso clamoroso è quello che è successo a Cosenza, dove il mese di giugno è iniziato con un colpo straordinario piazzato da qualcuno che così come riporta Agimeg ha deciso di giocare una schedina di 15 partite giocando eventi di un mese intero. Insomma, un’eternità per noi comuni mortali ma alla fine è successo quello che lui immaginava, piazzando una vincita clamorosa di 47mila euro giocando sul sito Repltaz.it. Ma andiamo a scoprire quale partite erano inserite in questa lunga lunghissima schedina.

Scommesse, ecco i match che hanno regalato tanti soldi

Dicevamo, 15 partite: le quote andavano dall’1,15 al 3,70 della vittoria del SudTirol sul campo della Ternana in una delle ultime giornate del campionato di Serie B. Si è partiti sempre dal campionato cadetto, i primi giorni di maggio, con il match tra Cittadella e Benevento con pronostico 1 e che è finito appunto con la vittoria per 3-1 dei padroni di casa.

E l’ultimo match in questione era la finale di Fa Cup, quella tra il Manchester City e il Manchester United che come pronostico aveva 1+goal. Il derby è finito 2-1 con un’occasione clamorosa arrivata in pieno recupero per la squadra di Ten Hag che di sicuro ha fato venire i brividi allo scommettitore. Non sappiamo ovviamente se c’era la possibilità di fare il cashout e non sappiamo quindi se lo scommettitore in questione l’ha presa in considerazione. Quello che rimane ovviamente, adesso, e a bocce ferme, è la vincita clamorosa. Di quelle che resteranno nella storia. Sì, un colpaccio vero e proprio.