Tennis, la doccia social infiamma Instagram: colpiti e affondati

Tennis, il carosello di foto ha fatto impazzire i suoi follower: l’inaspettata doccia social fa incetta di like e di commenti.

Da piccola studiò pianoforte e danza classica, ma fu chiaro sin da subito che avesse una predilezione per un altro mondo. Quello per la moda, per inciso, nel quale infatti esordì ben presto imponendosi non appena ebbe l’occasione di calcare per la prima volta una passerella.

Aveva 15 anni appena quando da Slatina, in Romania, si trasferì a Milano per coltivare il sogno della sua vita. Fu notata da Gattinoni e iniziò a lavorare facendo, contemporaneamente, la cameriera. Il 2007 fu poi l’anno della svolta. Comparì nel videoclip di Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti e fu anche ingaggiata per il celebre calendario di Peroni. Due occasioni d’oro che le permisero di diventare qualcuno e che le spianarono la strada, poi, in quel mondo del quale aveva sempre desiderato di far parte. A partire da quel momento, Madalina Ghenea fu una presenza praticamente costante in copertina e sul piccolo schermo. È comparsa in diversi spot televisivi, è diventata testimonial di diverse aziende e campagne, ha danzato a Ballando con le stelle ed è perfino sbarcata al cinema con I soliti idioti – Il film.

Di strada ne ha fatta tantissima, dunque, da quando, ancora adolescente, lasciò il suo Paese d’origine per trasferirsi nella capitale della moda. Mentre la sua vita professionale, grazie al talento e alla bellezza per cui si è sempre distinta, è stata in discesa, quella sentimentale è stata molto più tribolata.

Tennis, impossibile toglierle gli occhi di dosso

Nel suo passato ci sono Kevin Prince Boateng, Gerard Butler, Michael Fassbender e Matei Stratan. Nel 2021 era poi tornata sotto i riflettori per via di una presunta storia col calciatore Nicolò Zaniolo. Relazione che Madalina si affrettò però a smentire, prendendo le distanze dai rumors.

Adesso non sembrerebbero esserci più dubbi, invece, sul suo legame con Grigor Dimitrov, ex numero 1 al mondo nella classifica mondiale del tennis juniores. I due si erano mostrati insieme, qualche settimana fa, in uno scatto di coppia muy caliente sui social, dissipando ogni dubbio circa la veridicità delle voci che avevano preso a circolare già da un po’.

Il che ha contribuito a farla tornare ancora una volta alla ribalta, seppur sia evidente che nel bene e nel male di Madalina non si sia mai smesso di parlare. E siamo pronti a scommettere che si parlerà a lungo delle foto, postate su Instagram qualche ora fa, che hanno mandato in visibilio i follower. La doccia bollente della Ghenea ha fatto impazzire il contatore dei like e i suoi stessi fan, estasiati dinanzi ad una così prorompente bellezza.