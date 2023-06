Tennis, una sirena in Costa Azzurra: il bikini manda i social in subbuglio

Tennis, subito in bikini dopo la sconfitta: così lo scatto sul bagnasciuga ha mandato in tilt i social network.

È ancora troppo presto per parlare di annus horribilis. Una battuta d’arresto, d’altra parte, può capitare a chiunque. È innegabile, tuttavia, che Felix Auger-Aliassime non stia vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. Benché sembrasse pronto ad esplodere, il bottino finora racimolato in questa stagione parrebbe suggerire l’esatto contrario.

Il tennista canadese non ha combinato un granché, in questi primi 5 mesi dell’anno. Il solo risultato degno di nota è il quarto di finale centrato in quel di Lione. Per il resto, solo sconfitte inaspettate e tanta amarezza. Al Roland Garros è partito con il piede sbagliato e ha pagato a caro prezzo la prestazione per nulla degna del numero 11 nella classifica mondiale. È stato messo alla porta in soli 3 set da Fabio Fognini, che sulla carta non aveva troppe chance di farcela contro un giocatore così giovane e in forma come, appunto, il nativo di Montreal. Aveva perso al primo turno anche al Madrid Open e agli Internazionali d’Italia, a conferma del trend negativo cui accennavamo prima.

Questo non vuol dire, naturalmente, che abbia perso il treno. Tutt’altro. Felix ha 22 anni appena e tutto il tempo del mondo per conseguire gli obiettivi che si è prefissato. Con una certezza in più a fare da contorno a questa scalata al ranking: la presenza, fissa ed estremamente rassicurante, della sua fidanzata, una delle wag più discrete ma al tempo stesso “fedeli” dell’intero circuito.

Tennis, non tutti i mali vengono per nuocere: in bikini dopo la sconfitta

Nina Ghaibi, è lei la ragazza che ha rubato il cuore del talentuoso tennista canadese, non salta mai un appuntamento. La si vede sempre nel box del team di Auger-Aliassime, il che testimonia il grande amore che nutre nei confronti dell’11esimo miglior tennista a livello mondiale.

Nella buona e nella cattiva sorte, non c’è torneo di tennis in cui lei non sia al suo fianco. Si sa poco di Nina, se non che sia una bellissima ragazza con una passione smisurata per i cavalli. È molto discreta, tant’è che è raro che posti fotografie che la ritraggono insieme al suo fidanzato. Sappiamo, però, che è la cugina di Ajla Tomljanovic, la tennista australiana che fino a poco più di un anno fa aveva una storia con Matteo Berrettini.

È bella, dicevamo. Anzi, bellissima. Lo scatto che ha postato qualche ora fa ne è la dimostrazione. Nina e Felix sono in Costa Azzurra e si stanno rilassando un po’, prima di fare nuovamente i bagagli in vista del prossimo torneo, godendosi il sole e il mare. E lei, in bikini, è stata un’autentica visione.