Fognini, all’improvviso arriva lei: quella cura “leggendaria”

Fognini, ancora un infortunio: il problema al pettorale ferma la sua corsa al Roland Garros. Fortuna che è arrivata lei a consolarlo.

Guai a dire che perdendo contro Sebastian Ofner ci abbia delusi. Sarebbe del tutto scorretto non riconoscere a Fabio Fognini il merito di aver fatto un gran bel Roland Garros e di averle tentate tutte, pur di andare il più lontano possibile nel secondo Slam dell’anno.

Ha esordito alla grande battendo Felix Auger-Aliassime in tre set soltanto, gli stessi che gli sono occorsi per mettere al tappeto l’australiano Jason Kubler. È reduce da una grande prova, dunque, ed è evidente che abbia dato in campo tutto quello che aveva e poteva. Lo avrebbe fatto anche al terzo turno, se solo il fisico non gli avesse presentato il conto al termine del secondo match. Il tennista sanremese si è fatto male al pettorale durante la partita contro Kubler. Eppure, nonostante il dolore, nonostante la consapevolezza di quale potesse essere l’epilogo, ha deciso di scendere in campo ugualmente. Il che non può che fargli onore. “Ho deciso di giocare perché un’occasione così non mi capiterà più – ha poi rivelato l’azzurro a Ubitennis – Ultimo o penultimo Roland Garros, senza ombra di dubbio”.

Deciderà a fine anno, queste le sue parole, se andare avanti o se, invece, appendere la racchetta al chiodo per sempre. Lo farà, così come ha ammesso nell’intervista – “davanti a una birra o a un bel bicchiere di vino in totale tranquillità, guardandomi allo specchio e decidendo il da fare”. Il momento di tirare le somme è ormai dietro l’angolo, dunque, benché sia da tempo ormai che Fognini ammetta di pensarci su.

Fognini, pronto soccorso Pennetta: Parigi in love

Indipendentemente da ciò che sarà, ora come ora non gli resta altro da fare che riposare un po’ e recuperare da questo, ennesimo, infortunio. Quello, al pettorale, “che non mi ha permesso – ha detto Fabio in proposito – di gareggiare come avrei voluto”.

Fortuna che il problema è coinciso con l’arrivo, al di là delle Alpi, della sua dolce metà. Flavia Pennetta è atterrata a Parigi proprio ieri. E una “cura” a base di amore e di relax in compagnia della moglie – si sono concessi, come ci rivelano le foto su Instagram, una romantica giornata da turisti ai piedi della Tour Eiffel – era proprio quel che ci voleva in questo momento di grande demoralizzazione.

L’indimenticabile campionessa azzurra parteciperà al torneo delle leggende, a margine del Roland Garros, che avrà inizio proprio nella giornata odierna. Lo farà in coppia con Francesca Schiavone, nel tentativo di difendere il titolo già vinto insieme nella gara riservata alle icone del tennis.