Monica Bertini, un abito col botto per il gran finale: pubblico in visibilio

Monica Bertini ha optato per un finale decisamente pirotecnico: così la conduttrice più amata d’Italia si è congedata ieri sera. Un campionato lungo, impegnativo, scandito da una lunghissima serie di colpi di scena e da una vittoria, quella del Napoli, arrivata in larghissimo anticipo. Si è concluso così, con lo stadio partenopeo vestito a festa e un cielo illuminato da uno spettacolo pirotecnico senza precedenti, un altro anno trascorso in compagnia del calcio. Ora è tempo, per le squadre che nel bene e nel male ne sono state protagoniste, di tirare le somme. Di tracciare la rotta in vista della prossima stagione e di ragionare non più su ciò che è stato, ma su quel che verrà. E c’è un’altra vincitrice che, come la formazione capitanata da Spalletti, meriterebbe di essere celebrata con dei fuochi d’artificio ancor più scenografici. Parliamo di Monica Bertini, che dallo scorso agosto in poi ha tenuto compagnia ai tifosi da quello che è ormai un po’ il suo salotto personale, ossia lo studio di Pressing. Salutare il campionato significa, purtroppo, anche questo: salutare lei. Nelle settimane a venire la vedremo certamente su Mediaset per altre trasmissioni televisive, ma è ovvio che dovremo fare a meno per un po’ dell’attesissimo appuntamento con il dopo gara in sua compagnia. Cosa che, questo è poco ma sicuro, avrà gettato nello sconforto i suoi sostenitori, che diretta dopo diretta sono cresciuti sempre più. E come dar loro torto, se in queste ore saranno, come pensiamo, in preda alla malinconia? Monica Bertini, la malinconia galoppa La padrona di casa di Pressing è stata una presenza costante, rassicurante ed estremamente affascinante, che non guasta mai, nel corso di questi mesi all’insegna del calcio e del campionato. Ci vorrà quindi un po’, prima che il pubblico si abitui all’idea di trascorrere la domenica sera senza di lei.

Ma il sipario è ormai calato ed è tempo anche per Monica Bertini, finalmente e giustamente, di prendersi una pausa. Si è congedata in modo estremamente scintillante, tuttavia, la regina di Mediaset. Ha voluto salutare gli spettatori che hanno dato fiducia a lei e al resto della squadra di Pressing in maniera particolare, indossando un abito di quelli che si riservano, per l’appunto, solo alle occasioni speciali. E quella di ieri, senz’altro, lo era.

Il vestito che ha sfoggiato per annunciare l’ultima puntata stagionale del suo programma – così come tutti quelli indossati nel corso dell’anno – era semplicemente irresistibile. Impreziosito da dettagli luminosi, scollato e provvisto anche di uno spacco notevole, era proprio quel che ci voleva per chiudere col botto la stagione in cui ha brillato come nessun’altra.