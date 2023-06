Monica Bertini, è spuntato all’improvviso: quel regalo inaspettato

Monica Bertini, è sbucato dal nulla senza che nessuno se lo aspettasse: ecco cosa ha combinato la regina di Pressing.

In sette giorni l’abbiamo vista in tutte le salse. Sui social network è stata attiva come non mai e ha postato così tante foto che i fan l’avranno pregata, ad un certo punto, di smettere. O forse no. Perché i suoi selfie e le foto che le fanno sono sì “pericolosissimi”, ma rinunciarvi solo perché “nocivi” sarebbe un vero e proprio peccato.

E allora lei, imperterrita, continua. Continua a stupire i sostenitori di Instagram e dintorni con immagini nuove di zecca e da mozzare il fiato. Continua a sorprenderli, a farsi ammirare, a mettere giustamente in mostra la sua incredibile bellezza. Monica Bertini, è di lei che stiamo parlando, difficilmente si fermerà. Anche perché ogni volta che condivide un contenuto sui social il successo è assicurato: le giungono like come se piovesse e colleziona talmente tanti di quei commenti da poterci scrivere un libro intero. Non ci stupisce affatto che sia così, d’altra parte, consapevoli come siamo del fatto che la regina di Mediaset sia una tra le giornaliste sportive più amate dell’intero panorama.

Da quando c’è lei al timone Pressing ha un’arma in più: la competenza e il fascino senza limiti della sua padrona di casa, una donna che ha trovato il modo di coniugare il sapere calcistico e la bellezza in una maniera tutta nuova. Condendo il tutto con la sua proverbiale eleganza, la sua peculiarità più evidente. Ha una grazia fuori dal comune e qualunque cosa indossi, qualunque cosa faccia, è sempre irresistibile.

Monica Bertini, bikini pazzesco: spettacolo su Instagram

Qualche giorno fa si è congedata dalla Coppa Italia e lo ha fatto sfoggiando un abito che non avrebbe bisogno di essere commentato. Scollatissimo ed audace, valorizzava il suo corpo splendido e il suo incantevole décolleté come nessun altro capo aveva mai fatto prima d’ora.

Almeno fino a qualche ora fa. Già, perché poi, all’improvviso, Monica Bertini ha voluto fare il passo più lungo della gamba. Doveva avere una gran voglia d’estate ed è per questo motivo che ha tirato fuori dal guardaroba le sue munizioni più fatali: i bikini. La stella di Mediaset ne ha indossato uno assolutamente delizioso, in stile sportivo ma comunque estremamente sensuale.

Non ha ancora la tintarella che sfoggia durante i mesi caldi, ma non ci vorrà molto prima che la sua pelle si tinga del colore dell’ambra. E allora sì, che resisterle sarà ancor più difficile. Come se fino ad ora fosse stato semplice…