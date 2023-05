Monica Bertini a tutto rock: il look che non ti aspetti infiamma il web

Monica Bertini a tutto rock: l’amatissima conduttrice ha lasciato tutti senza parole con un look inaspettato.

A questo giro Monica Bertini ha deciso di stupire tutti sfoderando un look decisamente inaspettato, ma con un risultato incredibile come sempre. La giornalista sportiva e conduttrice di “Pressing” ha mandato il web in fiamme con un outfit all’insegna del rock’n’roll: alla fine, d’altronde, tutto ciò che indossa le calza a pennello.

La sua dedizione e professionalità l’hanno portata lontano, permettendole di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore sul piccolo schermo e di affermarsi come una delle conduttrici più amate e apprezzate dai tifosi. In passato l’abbiamo vista al timone del tg Sportitalia24 e delle trasmissioni dedicate alla Serie B dell’emittente, insieme ai programmi sul calciomercato. Successivamente è passata a Sky Sport 24, per poi approdare a Mediaset.

Bertini non ci ha messo molto prima di conquistare gli spettatori, che non hanno potuto fare a meno di notare una qualità che passa inosservata difficilmente: stiamo parlando del suo fascino. Inizialmente al timone dei pre e post-partita della Serie A, ha raggiunto la consacrazione con la conduzione di “Sport Mediaset” e della Supercoppa europea del 2016. Dal 2021 è il volto di “Pressing”, trasmissione di grande successo tra gli appassionati.

Monica Bertini e quell’outfit da “rocker” che ha sorpreso i followers

Come affermato poc’anzi, l’amata giornalista si è guadagnata una certa popolarità anche grazie al suo charme. In particolare sui social, dove vanta un profilo Instagram seguito da quasi 480 mila persone. Bertini è diventata una vera e propria icona di sensualità e lei stessa, in diverse occasioni, si diverte a stuzzicare le fantasie dei suoi seguaci. I look che sfoggia sono uno più sensazionale dell’altro e, recentemente, ha sorpreso tutti.

I fan sono abituati a vederla con indosso eleganti abiti che esaltano la sua silhouette e le sue meravigliosa forme. Nelle scorse ore, però, è apparsa con l’outfit dallo stile “rock” che potete vedere qui sopra. La conduttrice si è concessa un pomeriggio “rigenerante” presso la rinomata clinica The Longevity Suite, dove si reca frequentemente per sottoporsi a trattamenti di bellezza mirati.

Come sempre, non poteva mancare la foto di rito e anche questa volta Bertini ha lasciato tutti a bocca aperta: con quella canotta bianca, abbinata ad una giacchetta in pelle nera, ha fatto colpo sui fan che non si sono certamente trattenuti con i complimenti sotto al post. Bertini ha optato per un look diverso dal solito, ma il risultato non è cambiato e i followers hanno approvato a pieni voti l’outfit da rocker.