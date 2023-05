Sabrina Salerno tra spiagge selvagge e bikini sfrontati: social in tilt

Sabrina Salerno è indubbiamente una delle artiste più desiderate degli ultimi decenni. L’ultima foto apparsa sul suo profilo Instagram ha mandato il social in tilt.

Sabrina Salerno ha esordito nel panorama musicale e televisivo facendosi notare, fin dai suoi esordi, per la sua bellezza fuori dal comune e le sue curve da pin-up, che in poco tempo l’hanno resa un’icona di sensualità e fascino in Italia e non solo. L’artista, negli anni, non ha mai smesso di stupire i suoi fan e solamente qualche giorno fa ha mandato Instagram in tilt con il suo post in spiaggia.

Nell’ultimo periodo la cantante è diventata protagonista di un acceso dibattito dopo che la collega Angela Cavagna, nel corso di un’intervista, l’ha attaccata pubblicamente. Dopo aver ricordato un episodio del loro passato – ossia quando Salerno l’ha denunciata per aver detto che il suo seno è rifatto – non si è risparmiata con le frecciatine.

“Non ho mai capito quelle che vanno dal chirurgo, e non c’è niente di male, ma poi dicono che è tutto naturale” ha affermato. Per poi aggiungere: “O quelle che a 60 anni ne vogliono dimostrare 30”. Le sue parole non sono certamente piaciute alla protagonista di successi come “Sexy Girl”, “Boys (Summertime Love)” e “Hot Girl”. Su Instagram, ha dichiarato che molto presto darà una risposta tutta sua alle accuse di Cavagna.

Sabrina Salerno, l’ultima foto in costume è da urlo

Mentre il pubblico aspetta di scoprire come si svilupperà la faccenda, l’artista non smette di far sognare i fan con i suoi scatti bollenti. Salerno ha dato prova di non curarsi minimamente delle polemiche che ruotano attorno al modo in cui si espone sui social. Anzi, l’ultima foto apparsa sul suo profilo ufficiale potrebbe essere un’ottima replica agli attacchi.

A distanza di quasi 40 anni dal suo debutto nella scena musicale, continua ad essere una sex symbol desideratissima e a sfoggiare un fisico mozzafiato. Nello scatto sovrastante, è possibile vederla mentre si gode le acque della Sardegna con indosso un magnifico costume che esalta perfettamente le sue curve pericolose. “Niente come l’Italia” ha affermato nella didascalia del post, sommerso in poco tempo dai complimenti dei followers.

Questi ultimi, infatti, non hanno tardato a farsi sentire nella sezione commenti. D’altronde, davanti ad uno spettacolo simile, è veramente difficile mantenere la calma: la cantante si è sempre contraddistinta per il suo irresistibile charme e non si è mai tirata indietro dal sfoggiare la sua incredibile sensualità, preferendo non dare adito alle critiche e lasciando ogni volta il pubblico senza respiro.