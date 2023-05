Sabrina Salerno sfida la gravità: doppia sorpresa per i fan

Sabrina Salerno ha deciso di sfidare la gravità: la meravigliosa cantante ha stupito i fan con il suo “doppio” regalo.

Fin dai suoi esordi l’avvenente Sabrina Salerno ha conquistato il pubblico italiano e non solo, affermandosi come un’icona di sensualità e fascino e diventando un vero e proprio fenomeno pop grazie ai sui tormentoni. Oggi continua a far sognare gli ascoltatori con le sue sensualissime foto e, recentemente, ha voluto fare una sorpresa a questi ultimi su Instagram.

Il suo debutto musicale è avvenuto negli anni ’80, dopo aver attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto, produttore del suo primo singolo “Sexy Girl”. Sabrina Salerno non ci ha messo molto prima di fare breccia nel cuore del pubblico. La sua musica in pieno stile italo-disco l’ha portata in cima alle classifiche musicali nazionali ed europee, rendendola una delle celebrità più amate dell’epoca.

Canzoni come “Hot Girl”, “Boys (Summertime Love), “All of me (Boy Oh Boy)”, “My Chico” e “Gringo” hanno fatto ballare milioni di persone. Ma oltre alla musica, ha riscosso un notevole successo anche come attrice e volto televisivo. Nel 1986 è uscito “Grandi Magazzini”, il primo film in cui ha recitato nel corso della sua carriera. Nello stesso anno è entrata a far parte del cast della serie “Ferragosto OK”.

La cantante ha subito catturato l’interesse del pubblico, che ha saputo stregare con il suo fascino e conquistare con la sua grinta. Il suo fisico mozzafiato non è mai passato inosservato e lei stessa ha sempre sfoderato la sua incredibile sensualità nei video musicali e durante le esibizioni.

Sabrina Salerno, il post che “anticipa” l’estate ha mandato il web in fiamme

Oggi l’affascinante Sabrina ha 55 anni e non ha intenzione di smettere di stuzzicare i suoi fan. Solamente negli scorsi giorni ha lasciato tutti a bocca con la sua performance in occasione della prima puntata de “I Migliori Anni dell’Estate”, trasmissione che ripercorre i più grandi successi del passato proponendo uno spin-off dedicato alla bella stagione de “I Migliori Anni”.

L’artista, in qualità di rappresentante degli anni ’80, ha fatto la sua comparsa sul palco scatenando l’entusiasmo dei fan con indosso uno dei suoi soliti look intrepidi. A quanto pare, però, per Sabrina le sorprese non finiscono mai e recentemente ha voluto regalare ulteriori emozioni ai suoi affezionati fan.

Così, su Instagram, ha condiviso quello che lei stessa ha definito “un anticipo d’estate” nella didascalia, con un post da togliere il respiro: una carrellata di scatti in cui indossa un look total black dallo stile rock, caratterizzato da una t-shirt nera attillatissima e pantaloni cargo scuri.

La cantante, come potete vedere nella foto che vi proponiamo, è più sensuale che mai con quello sguardo provocante, i capelli che le incorniciano il viso e le sue forme messe in risalto per bene dal suo outfit. Sicuramente un dettaglio – o meglio due – non sono sfuggiti ai fan. Il post è stato sommerso dai loro commenti e in molti non hanno potuto fare a meno di notare come, dagli anni ’80 ad oggi, Sabrina riesca sempre a far girare la testa a tutti.