Sara Croce conquista Madrid: curve in vista e balli sfrenati

Sara Croce si sta godendo un fantastico soggiorno a Madrid e, con il suo charme, è riuscita subito a conquistare la città tra curve in bella mostra e danze sfrenate.

Modella ed influencer salita alla ribalta sul piccolo schermo nei panni di Madre Natura a “Ciao Darwrin”, Sara Croce è sicuramente uno dei volti più seguiti del momento sui social. Qui si è costruita un regno tutto suo, con un profilo che vanta 1 milione di followers, facendo breccia nel cuore di tantissimi utenti, che ha saputo stregare con il suo fascino irresistibile.

Sempre molto attiva online, l’ex Bonas di “Avanti un Altro” è solita condividere post e storie in cui si mostra tra vita quotidiana e lavoro, rendendo i suoi affezionati fan partecipi nei suoi mille impegni, ma anche nei momenti di svago e relax. In questi giorni è volata a Madrid, dove sta trascorrendo una vacanza insieme alle amiche, e ovviamente non manca mai di far vedere ai followers gli attimi più salienti del suo viaggio.

A quanto pare, sembrerebbe proprio che si stia godendo il suo soggiorno a pieno – tra gite, cene in ristoranti sfarzosi e balli scatenati. Come sempre, sfoggia look da incanto che mettono in risalto le sue curve portentose lasciando puntualmente il suo pubblico a bocca aperta. Sara pare intenzionata a conquistare l’intera città e, visto il suo incredibile charme, possiamo dire che ci sta riuscendo.

Sara Croce, il look total black fa scatenare il web

Diventata celebre grazie alla partecipazione ad “Avanti un Altro”, in cui ha ricoperto il ruolo di Bonas, la meravigliosa modella in poco tempo ha raggiunto un grandissimo seguito sui social. A farle da trampolino da lancio ci ha pensato il concorso di bellezza Miss Italia, in cui si è classificata al quarto posto aggiudicandosi la fascia di Miss Tricologia e Miss Miluna Lombardia. Oggi si divide tra servizi fotografici, apparizioni televisive e social.

Nelle scorse ore, proprio sul suo profilo Instagram, ha condiviso il post che vi proponiamo e che è stato subito sommerso dai like e dai commenti degli utenti: “Non ho più parole, mi inchino!“, “Sei ogni giorno più bella, complimenti“, “Una bellezza pura” sono solamente alcune delle risposte ricevute da Sara.

I followers non hanno potuto fare a meno di notare la sua eleganza: la modella, in occasione delle serata passata insieme alle amiche, ha indossato un abito nero lungo ed attillato, semplice e chic allo stesso tempo, che le calza a pennello. Impossibile non rimanere incantati dalla sua bellezza naturale e dalle sue curve da sogno.