Sara Croce regina della notte: spacco al limite e bellezza esagerata

Sara Croce, con il suo ultimo post la meravigliosa influencer si è affermata come la regina della notte incontrastata: la sua bellezza è a dir poco esagerata.

In quest’ultimo periodo l’affascinante Sara Croce si sta facendo notare molto sui social, attirando la curiosità di numerosi utenti, per i quali è impossibile mantenere la calma davanti ai suoi scatti mozzafiato. Con l’ultimo post apparso sul suo profilo Instagram, ha fatto una vera e propria strage di cuori: quello spacco esagerato non poteva avere un effetto diverso.

Sara Croce è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti dei social. Modella, influencer e showgirl nota per aver ricoperto il ruolo della Bonas di “Avanti un Altro”, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone, che non hanno potuto fare a meno di notare la sua incredibile bellezza. Fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, infatti, si è sempre contraddistinta per il suo charme.

Proprio grazie a questo ha raggiunto diverse soddisfazioni. A partire dalla partecipazione alla trasmissione “Ciao Darwin” in qualità di Madre Natura, un onore riservato a poche personalità televisive. In seguito all’esperienza è entrata nel cast del programma sopracitato, “Avanti un Altro”, dove si è guadagnata l’affermazione.

In poco tempo l’influencer ha conquistato migliaia e migliaia di telespettatori e i gossip sulla sua vita sentimentale hanno contribuito notevolmente ad aumentare la sua fama online. Sara è balzata agli onori della cronaca in diverse occasioni. Impossibile non citare il caso del petroliere di origine iraniana, Hormoz Vasfi, con il quale si è frequentata per qualche mese prima di porre fine alla storia tra pesanti accuse.

Sara Croce incanta Montecarlo con il suo look

In seguito alla rottura, Sara ha ritrovato l’amore nel calciatore Gianmarco Fiory, con il quale si è fidanzata ufficialmente nel 2020. Nelle scorse settimane, tuttavia, l’ex Bonas ha rivelato che lei e il giocatore hanno deciso di prendere due strade separate senza però spiegare per quale motivo: una mossa che ha aumentato la curiosità degli users.

Nell’ultimo periodo la showgirl sta facendo molto parlare di sé e non solo per i gossip intorno alla sua vita sentimentale. Le foto che condivide sui social, infatti, l’hanno resa una star a tutti gli effetti. Ogni giorno interagisce con i fan con scatti da urlo e i suoi post vengono sempre sommersi dai loro commenti e likes.

Solamente nelle scorse ore, sul suo profilo è apparsa una foto scattata nel corso di una serata a Montecarlo. La sua passione per la moda è ben nota e, in occasione del suo soggiorno nella rinomata località, si è proprio voluta superare sfoderando uno splendido abito firmato Genny.

Il vestito le calza a pennello: le lascia i fianchi scoperti ed è caratterizzato da uno spacco sensazionale, che lo rende un ottimo mix tra eleganza e sensualità. Sara, con questo outfit, sembra una vera dea. All’abito ha abbinato ad un paio di tacchi a spillo, preferendo tenere i capelli biondi sciolti. Il risultato ha fatto perdere la testa ai followers.