Atalanta-Celtic, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Atalanta-Celtic è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Sembra aver ritrovato la giusta via l’Atalanta, che al ritorno dopo la sosta per le nazionali ha ripreso a viaggiare andando a vincere senza chissà quali particolari problemi sul campo del Venezia. E in Europa, una vittoria della squadra di Gasperini, non fa più notizia.

Certo, dopo i molteplici innesti in estate, con moltissimi altri giocatori che sono andati via, serve ancora un po’ di tempo per riuscire ad oliare tutti i meccanismi. E l’impegno contro il Celtic è uno di questi, soprattutto perché la formazione scozzese non fa paura più di tanto ai nerazzurri. Se in Patria non hanno rivali, è diverso ovviamente il livello delle partite in Europa. E appena questo livello si è un poco alzato, allora abbiamo visto come la truppa biancoverde perda e anche tanto. I sette gol presi dal Borussia Dortmund sono una vera e propria dimostrazione di questo.

Quindi, andando anche a vedere il momento dell’Atalanta, che viene da tre vittorie di fila tra campionato e Champions League e che in Europa oltre ad aver vinto in trasferta ha anche pareggiato in casa contro l’Arsenal, diciamo serenamente che i bergamaschi sono ampiamente favoriti e che senza particolari problemi, nemmeno in questo caso, riusciranno a prendersi i tre punti in palio.

Dove vedere Atalanta-Celtic in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Celtic, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 23 ottobre alle 18:45.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e che si dovrebbe sbloccare a favore della squadra di Gasperini già nel primo tempo, la vittoria dell’Atalanta ci appare davvero scontata. Occhio, anche, alla rete di Retegui, già otto gol in campionato, che non sembra aver nessuna intenzione di fermarsi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Celtic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Valle; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0