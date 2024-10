Classifica ribaltata con un annuncio: Leclerc campione del mondo

Classifica ribaltata con un annuncio: clamoroso Leclerc, adesso si vede campione del mondo. Ecco le parole che stravolgono tutto

La doppietta ad Austin ha riacceso l’entusiasmo in casa Ferrari. Il primo posto di Leclerc, seguito da Sainz, ha ridato una certa luce per le cinque gare che mancano da qui alla fine della stagione. Cinque gare nelle quali la Ferrari può ancora dire la propria.

Se il Mondiale piloti ha ormai sembra aver preso sempre più la casa di Max Verstappen, che si appresta a vincere il quarto titolo di fila della sua carriera che possiamo serenamente definire già straordinaria senza aver paura di essere smentiti da nessuno, con i punti presi in America la Ferrari è tornata prepotentemente in corsa per quello che è il Mondiale costruttori. Detto che la Red Bull, ormai, ha chiuso in anticipo la sua corsa, ci sarebbe da riprendere la McLaren che ha dimostrato comunque di avere dei problemi importanti e che forse non è così convinta come lo era fino a pochi giorni fa. Insomma, la Ferrari ci crede eccome e anche Leclerc, con un annuncio alla fine della gara, lo ha detto chiaramente. Andiamo quindi a leggere le parole del monegasco che si è espresso appunto nel merito della cosa.

Classifica ribaltata, Leclerc crede al miracolo Ferrari

“Se facciamo tutto bene e continuiamo ad arrivare davanti alla McLaren al termine del GP di Abu Dhabi potremo essere davanti e vincere il titolo contando solo su di noi e sulle nostre prestazioni“. Queste le parole in conferenza stampa di Leclerc, che poi ha continuato in questo modo.

“Aspettavamo questa pista come test definitivo sulla bontà degli aggiornamenti che abbiamo portato da Monza a Singapore e abbiamo ottenuto risposte positive. Il bouncing sembra sparito del tutto. Titolo Piloti? Mai dire mai, ma a differenza di quello Costruttori per tornare in piena corsa per il Mondiale Piloti mi servirebbe anche un po’ di fortuna”. Quindi una Ferrari che ci crede e che ci vuole credere, una Ferrari che sogna di chiudere davanti a tutti nel muretto e che potrebbe essere aiutata, anzi che sarà aiutata, anche da Sainz, che nonostante sappia dall’inizio dell’anno di essere ormai un esterno, sta dando tutto quello che ha non facendo mai mancare il suo apporto: un grande professionista.