Girona-Slovan Bratislava e Sturm Graz-Sporting, Champions League: tv, pronostici

Girona-Slovan Bratislava e Sturm Graz-Sporting sono partite valide per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederle in tv, streaming, formazioni e pronostici

Due partite che per la qualità delle squadre in campo, assolutamente differenti una dall’altra, sembrano già abbastanza segnate e scritte.

Partiamo dal Girona, squadra che lo scorso anno ha disputato un campionato clamoroso, che ospita lo Slovan Bratislava: gli spagnoli per ora hanno perso due partite su due – stesso “bottino” degli ospiti – ma hanno l’occasione per conquistare alla prima partecipazione i primi storici punti nella massima competizione europea. Un’occasione da sfruttare al massimo e siccome ci sono, come detto, delle differenza tecniche e fisiche importanti, crediamo fortemente che questa verrà sfruttata.

Come lo Sporting, che dopo un pareggio e una vittoria nelle prime due uscite, potrebbe mettere praticamente il lucchetto almeno per gli spareggi facendo il proprio nella trasferta in casa dello Sturm Graz. In questo caso c’è anche la personalità di una squadra, quella portoghese, che nel corso degli anni ha giocato diverse volte in Champions League e che quindi sa bene come si affrontano questo tipo di partite. Sì, la vittoria esterna è sulla carta certa.

Dove vedere Girona-Slovan Bratislava e Sturm Graz-Sporting in diretta tv e in streaming

La sfide Girona-Slovan Bratislava e Sturm Graz-Sporting, valide per la terza giornata della nuova Champions League, sono in programma martedì 22 ottobre alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

La vittoria del Girona è quotata a 1.18 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 anche su Snai. L'affermazione dello Sporting, invece, è data a 1.37 su Goldbet e Lottomatica. Stessa quota scelta dalla Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico Girona-Slovan Bratislava

Girona che si prenderà i primi storici punti nella massima competizione europea. La vittoria degli spagnoli è certa, in un match che dovrebbe anche vedere solo i padroni di casa riuscire ad andare a segno.

Le probabili formazioni

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; A. Martinez, D. Lopez, Krejci, Gutierrez; Martin, Herrera, Solis; Van de Beek, Danjuma; Ruiz.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Sharani; Bajric, Savvidis; Barseghyan, Tolic, Weiss Jr; Strelec.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Il pronostico Sturm Graz-Sporting Vittoria esterna dello Sporting, che continuerà a fare punti in Europa dopo aver già rotto il ghiaccio nelle prime due uscite. La trasferta in terra austriaca, inoltre, dovrebbe regalare in generale almeno tre reti complessive.