I pronostici di martedì 22 ottobre: Champions League

I pronostici di martedì 22 ottobre, inizia la terza giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Milan, Juve e Bologna.

La terza giornata della fase a gironi di Champions League prende il via questo martedì con tre squadre italiane in campo: Milan, Juventus e Bologna. I I rossoneri sono ancora fermi a zero punti, motivo per cui la vittoria è già indispensabile in ottica qualificazione: contro il Club Brugge la missione è ampiamente alla portata.

Meno facile il compito della rimaneggiata Juventus, che se la vedrà con lo Stoccarda, squadra che ha fatto soffrire i campioni in carica del Real Madrid e che ha una spiccata vocazione offensiva: i gol non dovrebbero mancare. Trasferta proibitiva per il Bologna, che sarà ospite del lanciatissimo Aston Villa, capace di superare tra le mura amiche anche il Bayern Monaco.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Monaco-Stella Rossa e PSG-PSV, in cui le squadre di casa partono nettamente favorite per la vittoria. Il match clou serale è invece la rivincita della scorsa finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund: i gialloneri proveranno a vendicarsi, non sarà facile ma potrebbero quanto meno segnare un gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente in Juventus-Stoccarda, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Milan (in Milan-Club Brugge, Champions League, ore 18:45)

(in Milan-Club Brugge, Champions League, ore 18:45) Monaco (in Monaco-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00)

(in Monaco-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00) PSG (in PSG-PSV, Champions League, ore 21:00)

(in PSG-PSV, Champions League, ore 21:00) Sporting CP (in Sturm Graz-Sporting CP, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Monaco-Stella Rossa , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Milan-Club Brugge , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Arsenal-Shakhtar Donetsk , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-PSV, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Real Madrid-Borussia Dortmund , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Juventus-Stoccarda, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 11.02 GOLDBET ; 10.78 SNAI; 11.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra in Real Madrid-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00