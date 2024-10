PSG-PSV Eindhoven, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

PSG-PSV Eindhoven è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria e una sconfitta finora per il PSG nella nuova Champions League. Da rivedere, dunque, i parigini in campo internazionale: all’esordio i campioni di Francia in carica l’hanno spuntata di misura (1-0) e solamente al fotofinish sul Girona – autorete del portiere Gazzaniga al 90′ – mentre nella seconda giornata è arrivata un preoccupante stop in casa dell’Arsenal (2-0). Contro i Gunners è servito a poco il dominio del possesso: il PSG non è stato cinico come i londinesi ed in più la difesa si è fatta trovare impreparata sui gol di Havertz e Saka.

In Ligue 1 invece la squadra di Luis Enrique, nonostante in estate abbia dovuto dire addio alla stella Mbappé, sta confermando di avere ben pochi rivali. I due pareggi consecutivi con Reims e Nizza non hanno terremotato la classifica: al PSG è bastato battere 4-2 lo Strasburgo nello scorso fine settimana per riprendersi la vetta (in coabitazione con il Monaco). Contro gli alsaziani sono state nuovamente decisive le giocate di Barcola, autentico trascinatore in questi primi mesi a suon di gol e assist. Luis Enrique punta ancora su di lui per scardinare la retroguardia del PSV Eindhoven, prossimo avversario dei parigini in Champions League.

Gli olandesi in coppa hanno collezionato una sconfitta (3-1 contro la Juventus all’esordio) e un pareggio (1-1 con lo Sporting CP) mentre in patria continuano a macinare vittorie su vittorie. Nove successi in altrettante partite in Eredivisie per la squadra di Peter Bosz, che ha già realizzato la bellezza di 29 gol. In Europa, tuttavia, servirà uno sforzo maggiore per provare a rientrare tra le prime 24 della classifica generale.

Come vedere PSG-PSV Eindhoven in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-PSV Eindhoven è in programma martedì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il PSG dovrebbe spuntarla ma il PSV Eindhoven potrebbe mettere a più riprese sotto pressione la retroguardia dei parigini, che verosimilmente non riusciranno a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di PSG-PSV Eindhoven

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Dembélé, Asensio, Barcola.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Til, Saibari, Tillman; Bakayoko, de Jong, Lang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1