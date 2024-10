Aston Villa-Bologna, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Aston Villa-Bologna è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tra le squadre che dopo le prime due giornate della fase campionato di Champions League sono a punteggio pieno c’è pure l’Aston Villa di Unai Emery. I Villans hanno prima abbattuto gli svizzeri dello Young Boys (0-3) all’esordio e poi, contro ogni pronostico, hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco (1-0), piegato da un gol di Duran a dieci minuti dalla fine. Un successo pesantissimo.

E le cose stanno procedendo per il verso giusto anche in Premier League, dove l’unica sconfitta rimane quella con l’Arsenal (0-2) dello scorso agosto. Da allora l’Aston Villa non ha più perso, facendo comunque registrare due pareggi (quello che ha lasciato più amaro in bocca è stato il 2-2 con il neopromosso Ipswich Town). Sabato McGinn e compagni si sono invece scatenati su un campo ostico come Craven Cottage, battendo in rimonta il Fulham (1-3) in un match caratterizzato da ben due espulsioni: vittoria che ha fatto schizzare i Villans al quarto posto in classifica, a quota 17 punti, gli stessi dell’Arsenal, fermato a sorpresa dal Bournemouth. Insomma, non si preannuncia una serata semplice, al Villa Park, per il Bologna di Vincenzo Italiano, da poco atterrato sul “pianeta Champions”. Gli emiliani, tornati a giocare la prima manifestazione continentale a distanza di 60 anni, finora hanno racimolato un punto: 0-0 con lo Shakhtar Donetsk e sconfitta (2-0) ad Anfield Road contro il Liverpool.

Bologna troppo discontinuo

Comunque positiva la prestazione degli emiliani contro la squadra che è al vertice della classifica della Premier League, tuttavia la troppa discontinuità sta penalizzando i rossoblù. Soprattutto in campionato.

Sabato scorso, infatti, è arrivato l’ennesimo pareggio stagionale. In vantaggio 2-0 a Marassi contro il Genoa, il Bologna è crollato negli ultimi 20 minuti, trafitto due volte da Pinamonti. Si è trattato del terzo pari di fila per i felsinei, la cui unica vittoria in stagione rimane quella con il Monza. Italiano spera di recuperare Ndoye e Aebischer per la trasferta di Birmingham (entrambi assenti a Genova), mentre in attacco Castro la spunterà di nuovo su Dallinga. Nessun problema di formazione invece per Emery: in attacco Watkins è favorito su Duran.

Come vedere Aston Villa-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Bologna è in programma martedì alle 21:00 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Vittoria probabile per un Aston Villa che non perde da ben 9 gare e che su questo campo ha battuto anche il Bayern Monaco, senza subire gol. Per il Bologna si prospetta un’altra serata complicata.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bologna

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0