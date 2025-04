Camila Giorgi non ha perso il vizio: follower in delirio

Non si è spenta la passione dei follower nei confronti di Camila Giorgi, anche perché l’ex tennista continua a farlo imperterrita.

All’orizzonte ci sono un sacco di cose. Il matrimonio, tanto per cominciare, annunciato qualche settimana fa in maniera un po’ insolita: attraverso la foto, pubblicata nelle sue Instagram Stories in risposta ad un follower che le chiedeva se intendesse convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato, di un abito da sposa.

Prima, però, farà un salto in Honduras. Appare sempre più certa, infatti, la partecipazione di Camila Giorgi all’imminente edizione dell’Isola dei famosi, il reality show il cui format prevede che i concorrenti vivano come dei naufraghi. Ha più volte fatto riferimento a questa ipotesi attraverso i suoi post, ragion per cui, a questo punto, non si tratta più solo di una semplice indiscrezione. Manca la conferma ufficiale, quello sì, ma è probabile che arrivi a breve, nel momento in cui Mediaset avrà completato la composizione del cast.

Sarà interessante, quello è poco ma sicuro, vederla alle prese con un’avventura del genere. L’ex tennista di Macerata, seppur riservata, ha sempre avuto un caratterino bello tosto, quindi ci sono buone ragioni per pensare che in Honduras sarà capace di creare molte dinamiche e di movimentare ben bene la situazione.

Camila Giorgi, oggi come allora: lo fa allo stesso modo

E poi c’è chi, naturalmente, sta contando le ore che lo separano dall’inizio del reality show perché già consapevole del fatto che la partecipazione di Camila all’Isola dei Famosi non può voler dire che una cosa. Che la si potrà ammirare in bikini, dall’alba al tramonto, per un bel po’, almeno si spera, di giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🎀 𝓒𝓪𝓶𝓲𝓵𝓪 𝓖𝓲𝓸𝓻𝓰𝓲 🎀 (@camila_giorgi_official)



Sebbene la campionessa di Montreal 2021 abbia appeso la racchetta al chiodo da parecchi mesi, è ancora in ottima forma. Lo abbiamo intuito da uno degli ultimi reel che ha postato su Instagram, dal quale si evince che è vero, come si dice, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lei il vizio non lo ha perso di certo, quanto meno, considerando che continua ad allenarsi con la stessa tenacia e determinazione di quando lo faceva in vista di una partita particolarmente importante.

Salta, si rialza, fa lavorare gli addominali come se non sentisse la benché minima fatica. Nel modo più sexy possibile, oltretutto. Ha ancora la tempra della campionessa, insomma, e ci sta. Del resto, non è passato poi così tanto tempo da quando si è ritirata dal circuito. E ci sarà tanto da ammirare, dunque, quando, tra pochissimo, sbarcherà in Honduras in qualità di naufraga.