Arsenal-Shakhtar Donetsk, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Arsenal-Shakhtar Donetsk è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sfida di Champions League con lo Shakhtar Donetsk arriva a pochi giorni di distanza dalla prima sconfitta stagionale per l’Arsenal, che sabato scorso è caduto a sorpresa in casa del Bournemouth (2-0) ed ha perso terreno nei confronti delle dirette concorrenti per il titolo, Liverpool e Manchester City, entrambe vittoriose.

Decisiva l’espulsione del difensore Saliba alla scoccare della mezz’ora: con un uomo in meno i Gunners hanno resistito fino a metà secondo tempo, per poi arrendersi ai rossoneri, che hanno colpito prima con Christie e successivamente con l’ex romanista Kluivert. I londinesi vanno dunque a caccia di un immediato riscatto in Champions League, dove sono ancora imbattuti e non hanno subito neppure una rete.

All’esordio riuscirono a cavarsela al Gewiss Stadium contro un’Atalanta (0-0) che ai punti avrebbe meritato la vittoria, nella seconda giornata invece era arrivato un netto e convincente successo ai danni del PSG, battuto 2-0 all’Emirates Stadium. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, punta al terzo clean sheet di fila nel match con lo Shakhtar Donetsk, che non può incutere timore a questo Arsenal, soprattutto all’Emirates Stadium, stadio in cui Saka e compagni non perdono da aprile. Gli ucraini finora hanno incontrato soltanto squadre italiane: se a Bologna le cose erano andate tutto sommato bene (0-0), contro l’Atalanta non c’è stata storia (0-3). Uno solo punto per gli arancioneri di Marino Pusic, tra l’altro ancora a secco di gol nella competizione. Nel campionato ucraino, al contrario, lo Shakhtar sta riprendendo quota: dopo il k.o. con la Dea sono arrivate ben due vittorie.

Come vedere Arsenal-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

Arsenal-Shakhtar Donetsk è in programma martedì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal avrà tanta voglia di mettersi alle spalle la prima sconfitta stagionale e dovrebbe riuscire ad avere la meglio sullo Shakhtar Donetsk con più di un gol di scarto. Almeno quattro le reti complessive a Londra.

Le probabili formazioni di Arsenal-Shakhtar Donetsk

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Rice, Merino; Sterling, Gabriel Jesus, Trossard.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Henrique; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Newerton; Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0