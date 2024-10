Monaco-Stella Rossa, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monaco-Stella Rossa è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Imbattuto sia in campionato che in Champions League, il Monaco non si pone limiti ed in questo turno farà di tutto per allungare la serie positiva e consolidare l’attuale posizione di classifica nella classifica della fase campionato della coppa dalle grandi orecchie, che al momento vede il club del Principato al quattordicesimo posto a quota quattro punti, subito dietro le squadre che dopo due giornate sono ancora a punteggio pieno.

Gli uomini di Adi Hutter hanno sorpreso tutti prendendosi lo scalpo del Barcellona all’esordio (2-1), piegando i catalani grazie ai gol di Akliouche e Ilenikhena. Si tratta di due dei giovani più promettenti – il secondo è un classe 2006 – che si stanno mettendo in mostra in questo primo scorcio di stagione.

Nel match successivo, invece, il Monaco è stato capace di rimettere in piedi una partita che dopo 70 minuti sembrava persa, rimontando la Dinamo Zagabria da 2-0 a 2-2 e mantenendo intatta l’imbattibilità. In Ligue 1 venerdì scorso non è andato al di là di un pareggio a reti bianche con il Lille, ma nell’economia della gara ha pesato l’espulsione di Teze, finito sotto la doccia a metà ripresa. Un pari che ha permesso al PSG di raggiungere i monegaschi in cima alla classifica e di superarli in virtù della miglior differenza reti. Monaco che avrà l’occasione di rifarsi subito in Champions League nella sfida con la Stella Rossa, finora sconfitta due volte su due in coppa (1-2 col Benfica in casa e 4-0 a San Siro con l’Inter). In patria invece è un altro paio di maniche, con gli uomini di Vladan Milojevic che guidano incontrastati la classifica del campionato serbo. 31 i punti ottenuti in 11 partite (10 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta).

Come vedere Monaco-Stella Rossa in diretta tv e in streaming

Monaco-Stella Rossa è in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Louis II” di Fontvieille, nel Principato di Monaco. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Stella Rossa, nonostante stia dominando in lungo e in largo in patria, a questi livelli fa tanta fatica e non rappresenta un’insidia credibile per il brillante Monaco di Hutter, nettamente favorito per la vittoria.

Le probabili formazioni di Monaco-Stella Rossa

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo.

STELLA ROSSA (4-3-3): Glazer; Seol, Spajic, Drkusic, Djiga; Krunic, Elsnik, L. Ilic; Silas, Ndiaye, Olayinka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1