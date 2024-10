Gratta e Vinci, scoperto il paese dei balocchi: si vince sempre

Gratta e vinci, in questo paese c’è un’ “epidemia” di vincite: corsa all’oro in Trentino, ce n’è per tutti.

I numeri, a volte, sono più eloquenti delle parole. Come quelli, contenuti nel report relativo alla diffusione dell’azzardo online nei piccoli Comuni italiani, che hanno allarmato il paese di Calliano. Siamo in Trentino, più precisamente nell’Alta Vallagarina, in un borgo che conta 2098 anime. Ma dove, a quanto pare, si gioca tanto. Anzi, troppo.

Come si evince dalla ricerca di Federconsumatori, Cgil e Istituto degli studi sui Comuni, ogni cittadino di Calliano avrebbe speso, nel 2023, qualcosa come 12mila 749 euro per tentare la fortuna al gioco d’azzardo. Lo hanno fatto online, puntando talvolta sui Gratta e vinci e, talvolta, su altre Lotterie. Un dato estremamente allarmante, soprattutto se rapportato alla media nazionale: prendendo in considerazione l’intero territorio italiano, sono stati giocati, lo scorso anno, 2mila 996 euro a testa.

Naturalmente, alla luce di questi numeri, sono state avviate delle indagini. Tese, come facilmente intuibile, a fare luce sulle origini e sulle motivazioni alla base di una spesa così elevata da parte dei residenti di Calliano. C’è di più. Come riferisce il quotidiano La Stampa, tutti i soldi che a queste latitudini sono stati investiti nel gioco sono stati vinti, successivamente. Cosa che ha fatto storcere il naso, ad un certo punto, anche alla Guardia di Finanza.

Gratta e vinci, a Calliano si gioca troppo: indagini in corso

Il sindaco Conci ne ha parlato con il Corriere Fiorentino ed è parso, giustamente, molto allarmato. “La media del 2022 in paese si attestava a 1.196 euro a testa – ha osservato – È una media elevata ma anche in provincia non si scherza: in Trentino si spendono 1.100 euro a testa e sono tanti se si pensa che si tratta di giochi gestiti dallo Stato. Ora mi auguro che si scopra presto chi ha giocato tutti questi soldi nel mio Comune come risulta ai Monopoli”.

Il sospetto, come si legge nella ricerca di Federconsumatori, è che dietro questi numeri possa celarsi una “delle modalità attraverso le quali la malavita organizzata individua aree più nascoste per il riciclaggio del denaro e per le proprie attività”.

“Basterà identificare l’Id di chi ha scommesso online per risalire alla sua identità – ha detto ancora il primo cittadino Conci – Nel 2023 in paese non c’è stato nessuno che si è arricchito improvvisamente o si è comprato una villa. Qui poi non abbiamo nessun esercizio che ospita slot per scommettere. Questa ricerca sta facendo discutere il paese da giorni ma nessuno è venuto a riferirmi di amici di Calliano diventati improvvisamente ricchi”. Non resta che aspettare, dunque, che le autorità facciano luce sul motivo per cui a Calliano si gioca e si vince troppo.