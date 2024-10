Djokovic ormai ha deciso: annuncio ufficiale sul ritiro

Djokovic ormai ha deciso: in una lunga intervista il tennista serbo ha ufficialmente detto la sua sul proprio ritiro. Ecco le sue parole

Lui non molla. Non vuole mollare, almeno per ora. Però si sa, prima o poi la racchetta al chiodo la dovrà appendere. Gli anni passano per tutti e nonostante uno si mantenga in forma, allenandosi duramente, i riflessi non possono essere quelli di un ragazzino.

Si parla molto nell’ultimo periodo, soprattutto per quelli che sono stati i problemi fisici avuti nel corso della stagione – che comunque non hanno compromesso la sua partecipazione, con vittoria, alle Olimpiadi di Parigi – di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha giocato pochi giorni fa il torneo di esibizione in Arabia Saudita – vinto da Sinner contro Alcaraz in finale – e ha concesso, pure, un’intervista a La Nacion, nella quale ha parlato appunto del tema caldo: il ritiro.

Djokovic ha deciso, ecco quando si ritira

A Djokovic intanto è stato chiesto, dopo aver vinto davvero tutto nel corso della sua carriera, se c’è ancora fame di vittorie: “Nel profondo sento ancora di avere ancora qualche Grande Slam da vincere. Questo è ciò che mi spinge ad andare avanti, a sentire che posso ancora farcela e a giocare la Coppa Davis per la Serbia”.

Oltre alla professione, il tennis “per me è una grande passione – ha continuato – e forse alcune persone pensano che dovrei ritirarmi, magari adesso, visto che ho l’oro olimpico al collo. Altri invece la pensano in maniera diversa dicendo che io debba andare avanti”. E poi ecco l’annuncio sul futuro: “Io – ha svelato – mi sento molto vicino a chi ha questa seconda idea, ma forse presto la cambierò, nessuno lo può sapere. Ma ora sento solamente che voglio andare avanti. Mi dispiace per quelli che pensano che io mi debba ritirare, ma sento di avere ancora del tempo per stare in campo”. Un Djokovic quindi assai deciso, giustamente, a dire la sua fino alla fine. Uno che ha vinto tutto, che è sempre rimasto ad altissimi livelli, fa sicuramente fatica a pensare di chiudere. Ma prima o poi succederà. E noi, dal nostro canto, speriamo che tutto questo possa succedere più in la possibile.