Gratta e vinci, ne parlano tutti: si vince sempre

Gratta e vinci, non si tratta di una semplice coincidenza, c’è ben altro dietro: lo dicono i numeri, si vince sempre.

Sette giorni fa, la dea bendata ha deciso di far tappa nel luogo a lei più consono. In una ricevitoria-tabaccheria, vale a dire, che porta il suo stesso nome. Si chiama “Fortuna”, infatti, l’attività presso la quale è stata giocata la schedina del Superenalotto che ha fruttato al misterioso giocatore che ha sbancato il jackpot la bellezza di 90 milioni di euro.

Non era mai successo nulla del genere a Riva del Garda, dove la gentile “signora” si era qualche volta recata, sì, ma senza mai portare con sé una tale somma di denaro. A qualche chilometro di distanza da quel locale fortunatissimo, invece, ce n’è un altro dove la fortuna sembra essere un po’ più di casa. Un’attività il cui nome più volte, negli anni, è balzato agli onori della cronaca, essendo stata spesso e volentieri teatro di vincite, sia irrisorie che un po’ più rilevanti.

Si chiama L’angolo della fortuna – che sia un caso che la dea bendata passi laddove nell’insegna c’è la parola fortuna? – e si trova a Neviano, in piazza Concordia. Siamo in Puglia, più precisamente in provincia di Lecce, e la gente del posto è assolutamente convinta del fatto che lì si vinca sempre. Anche perché le statistiche, pensate un po’, sembrerebbero supportare, in effetti, questa tesi, che a ben vedere non è assolutamente strampalata.

Gratta e vinci, un nome una garanzia

I numeri parlano chiaro e in piazza Concordia si registra quasi una vincita al giorno. E non è un caso, stando così le cose, che tutti ne parlano, così come non lo è il fatto che tutti vogliano recarsi lì per tentare la fortuna.

La tabaccheria di Neviano è frequentata dai clienti più disparati: lavoratori, casalinghe e pensionati che, sotto gli occhi dei titolari, Graziano e Silenia, hanno vinto dai 500 ai 1000 euro. La scorsa settimana, pensate un po’, c’è stata una vincita al dì per 6 giorni di fila, a riprova dell’aura fortunata di questo posto magico in provincia di Lecce.

Da giugno ad oggi, stando a quanto è stato stimato dai proprietari, tra Gratta e vinci, Dieci e Lotto e Million Day, all’Angolo della fortuna sono stati vinti 70mila euro circa. “Per noi è davvero una gioia – hanno detto alla stampa – vedere la felicità di chi, magari grattando un biglietto, ‘tanto per provare’, trova poi una somma che, se pure non enorme, rallegra un poco la vita e fa sorridere. Speriamo che la signora Fortuna continui a vivere qui con noi”.