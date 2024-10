Real Madrid-Borussia Dortmund, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Borussia Dortmund è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

No, purtroppo per il Borussia Dortmund non può essere considerata una rivincita. La squadra tedesca ha perso a giugno la finale contro il Real Madrid e qui parliamo solamente del terzo turno della nuova Champions League. Quindi, il passato rimane il passato, e non c’è modo di rimettere le cose a posto.

Un Real Madrid che non è partito bene quest’anno: ha fatto assai fatica, troppa, al debutto contro lo Stoccarda e ha perso poi contro il Lille, nel secondo turno. Ovvio che Carlo Ancelotti, adesso, avrebbe bisogno di una vittoria importante dopo averne trovato una, altrettanto importante, contro il Celta Vigo in campionato. E contro il Borussia, in casa, l’occasione c’è, soprattutto perché ha ritrovato un Mbappé di nuovo determinante dopo i problemi fisici e soprattutto dopo quelle che sono state le polemiche per un suo coinvolgimento in un caso di stupro: il francese, così come Vinicius, è andato a segno in campionato.

Due vittorie invece per i tedeschi nelle prime due uscite: una clamorosa contro il Celtic, in casa, distrutto 7-1 senza nessuna possibilità di commento. Girava tutto alla perfezione in quelle settimane, poi la sconfitta contro l’Union Berlino – prima della sosta – e infine l’affermazione, sofferta, contro il St. Pauli in casa in Bundesliga. Diciamo che gli uomini gialloneri non ci arrivano nel migliore dei modi a questo match. E sanno benissimo che uscire indenni dal Bernabeu è compito per pochi eletti.

Dove vedere Real Madrid-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Borussia Dortmund, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma martedì 22 ottobre alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere.

Il pronostico

La sfida, senza dubbio, regalerà almeno tre reti complessive e anche il Borussia Dortmund nell’arco dei 90minuti dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Ma alla fine, saranno i padroni di casa a prendersi i tre punti anche perché il Real Madrid non può permettersi il lusso di perderne altri dopo la legnata in terra francese.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Borussia Dortmund

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Vasquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinicius.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schitteerbeck, Bensebaini; Emre Can, Gross; Sabitzer, Brandt, Malen; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1