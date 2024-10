Sinner nella mischia: sfida accettata

Jannik Sinner, la notizia ha colto tutti di sorpresa, ma non troppo: un vero numero 1 non si tira mai indietro dinanzi alle sfide.

In campo, giustamente, se le sono dati di santa ragione. Non solo per vincere la prima edizione del Six Kings Slam, ma anche nella speranza di mettere le mani sul prize money destinato al primo classificato. Sul piatto c’erano 6 milioni di motivi – e di dollari – per dare il meglio di sé in quello che, pur essendo un semplicissimo torneo di esibizione, si è trasformato, in realtà in un duello senza esclusione di colpi.

Dietro le quinte, invece, gli aspiranti al trono se la sono risi e spassata come se non ci fosse un domani. Perché in fondo è proprio l’atmosfera goliardica e conviviale a rendere questi eventi, in cui non ci sono titoli e punti in palio, così diversi dai consueti appuntamenti dal Tour. E ci sta, allora, che Jannik Sinner e gli altri 5 competitor abbiano approfittato della trasferta a Riyad per staccare un po’ la spina dalla solita routine e per fare “squadra”, sebbene resti inteso che quando si gioca a tennis l’amicizia passa in secondo piano.

Sono davvero tantissimi i video arrivati dall’Arabia Saudita e circolati sulle varie piattaforme social nei giorni scorsi. Uno su tutti, però, è diventato virale, non fosse altro perché non capita effettivamente tutti i giorni di vedere i migliori tennisti del circuito alle prese con certi “siparietti”. Li vediamo servire, colpire di rovescio, esercitarsi con le palle corte, ma non fare quello che, invece, i magnifici 6 fanno nel filmato che abbiamo pensato di mostrarvi.

Sinner, un numero 1 non si tira mai indietro

Gli organizzatori del Six Kings Slam hanno riservato a Sinner, Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune e Nadal un trattamento da re. Hanno fatto in modo che alloggiassero in strutture esclusive, ma anche che si divertissero.

Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, & Holger Rune dancing together in Riyadh. Fun times with the Six Kings. 😂 pic.twitter.com/LrVLT3bRfK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024



E si sono divertiti sì, i sei campioni, che durante una delle serate trascorse in Arabia Saudita sono stati addirittura coinvolti in una festa danzante. Le star invitate a Riyad hanno partecipato ad un evento all’insegna di balli e musica tradizionale, ragion per cui non hanno potuto esimersi dal ballare a loro volta. Il video che li mostra in queste veste inedita è, manco a dirlo, esilarante.

Sinner sembra, oltretutto, perfettamente a suo agio, mentre si muove in cerchio insieme ai suoi avversari, divertiti tanto quanto lui. Un po’ impacciati, magari, non conoscendo le danze saudite, ma comunque di compagnia.