Camila Giorgi mette le cose in chiaro: nessun compromesso

Camila Giorgi è stata chiarissima, le sue parole non lasciano spazio ad altri tipi di interpretazioni: non lo farà mai più.

Abbiamo capito molte più cose, relativamente al suo modo di essere, quando, qualche settimana fa, si è presentata al cospetto di Silvia Toffanin per parlare un po’ di sé, della sua scelta e del suo futuro. Ben poco sapevamo, in effetti, di Camila Giorgi, che pur essendo stata sin dall’inizio sotto i riflettori è sempre stata piuttosto discreta e riservata. Quanto meno per ciò che concerne la sua vita privata.

Nessuno aveva la benché minima idea, per esempio, del fatto che volesse abbandonare il tennis professionistico già da diversi anni. Più volte, ha detto, è stata in procinto di farlo, salvo poi tirarsi indietro perché innamorata dello sport che l’ha resa celebre. E non poteva immaginare neppure che le trasferte la mettessero così a dura prova. L’ex tennista marchigiana ha difatti confessato, a Verissimo, di aver sofferto molto la lontananza da casa, per evitare la quale spesso ha evitato determinati tornei.

Adesso, insomma, quel puzzle di nome Camila è finalmente completo, o quasi. Restano ancora tanti interrogativi ai quali dovrà dare, prima o poi, una risposta. Ma è bello, adesso, saperla finalmente felice e in pace con se stessa. “Libera” da quelle “catene” che evidentemente non sopportava più e delle quali era impaziente di disfarsi.

Camila Giorgi l’ha detto chiaramente: mai più

Da quando, durante la scorsa primavera, è saltato fuori che la Giorgi si era ritirata, la stella dell’edizione 2021 del Masters 1000 di Montreal ha iniziato una nuova vita da zero.

Il suo amore per la moda è sempre stato piuttosto manifesto e infatti, come prevedibile, la campionessa azzurra non ha perso un solo secondo. Non appena ha potuto ha iniziato a dedicarsi solo ed esclusivamente a quel mondo che l’ha sempre appassionata, concedendosi gli shooting per i quali, in precedenza, non aveva mai avuto tempo. Ed è chiaro che non abbia più la benché minima intenzione di scendere a compromessi e di “soffocare” la sé fashionista e super stilosa.

Lo ha lasciato intendere con le ultime foto postate sui social network, che hanno rapidamente fatto il giro del web lasciando i tifosi a bocca aperta. Indossa minigonna e top a fascia, oltre ad un paio di sandali molto alti. “Senza rinunciare ai tacchi”, ha scritto nella didascalia, mettendo in chiaro che da questo momento in poi sarà solo se stessa e che non rinuncerà mai più al piacere di indossare le scarpe super glamour che aveva dovuto mettere da parte in favore delle sneakers.