Juventus-Stoccarda, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Juventus-Stoccarda è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Due vittorie in altrettante partite di Champions League: la seconda, contro un’altra tedesca, il Lipsia, in trasferta e con un uomo in meno e pure in rimonta. La Juventus ha iniziato sicuramente benissimo la massima competizione europea e non si vuole fermare, anche se, contro lo Stoccarda, sono tantissime le assenze alle quali dovrà fare fronte Thiago Motta.

Da Koopmeiners passando per Nico Gonzalez e chiudendo a Conceicao, lì davanti, a Bremer, che proprio nell’ultima uscita europea si è fatto male. Sarà una Juve ovviamente rimaneggiata e che contro la Lazio ha vinto anche in mezzo alle polemiche per via di un colpo dato da Douglas Luiz a Patric che secondo alcuni non solo meritava, lì per lì, una visione al Var, ma soprattutto meriterebbe la prova tv. Difficile che tutto questo possa succedere, a dire il vero, ma le polemiche non mancano. E poi, domenica prossima, ci sarà anche l’Inter. Insomma, una bella settimana intensa per i tifosi bianconeri.

E come sta lo Stoccarda? Non vince dal 22 settembre quando ha distrutto il Borussia Dortmund. In Champions ha perso – immeritatamente – contro il Real Madrid e poi ha pareggiato contro lo Sparta Praga: un solo punto conquistato fino al momento e inoltre, nel weekend che si è appena concluso, ha preso quattro sberle dal Bayern Monaco. Oggettivamente la Juventus parte con tutti i favori del pronostico.

Dove vedere Juventus-Stoccarda in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Stoccarda, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma martedì 22 ottobre alle 21:00. La Champions League è un'esclusiva assoluta di Sky e di NowTV.

Il pronostico

Nonostante una Juventus rimaneggiata, la squadra di Thiago Motta dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti e rimanere così a punteggio pieno. Una sfida che è indirizzata verso la squadra piemontese. Che rimane qualitativamente superiore allo Stoccarda.

Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

STOCCARDA (3-5-2): Nubel; Chase, Rouault, Chabot; Leweling, Millot, Karazor, Stiller, Mittelstadt; Toure, Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1