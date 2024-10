Delusione totale alla Juve: Motta nei guai

Delusione totale alla Juventus: le scelte di Thiago Motta non convincono più. E nel mirino ci è finito un giocatore assai importante

La Juventus continua a vincere. E continua a non prendere gol. Una sola rete subita in Serie A in 8 partite, su rigore contro il Cagliari. Insomma, sotto l’aspetto difensivo la squadra risponde bene a quelle che sono le indicazioni di Thiago Motta.

Però davanti si fatica. O, almeno, è stato così nelle ultime due uscite, sia quella contro i sardi che hanno fermato la corsa al Napoli capolista, sia contro la Lazio che è rimasta in dieci dalla metà del primo tempo. La Juventus in questo caso non è riuscita in nessun modo a scardinare la difesa e senza l’autorete di Gila staremmo qui a parlare di un altro match, di un risultato assai diverso di quello che poi è maturato. Certo, dalla propria parte, Motta ha l’alibi delle assenze che sono tantissime e pure pesantissime. Però si parla sempre della Juventus quindi tutti si aspettano di più, non solo da parte del tecnico ma anche di alcuni giocatori.

Delusione totale Juventus: Yildiz nel mirino

E qui si parla di Kenan Yildiz: il numero 10, quello che ha ereditato la maglia di Del Piero e quello che ha segnato il gol più giovane in Champions League. Si accende a tratti, e qualcuno inizia a spazientirsi.

Quello che continua a deludermi è Yildiz. E’ giovane, va bene, ma finora ha inciso praticamente mai. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) October 19, 2024