Milan-Club Brugge, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Milan-Club Brugge è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Siamo ancora soltanto alla terza giornata del girone di Champions League e già il Milan è all’ultima spiaggia. Dopo le due sconfitte consecutive contro Liverpool e Bayer Leverkusen, ancora fermo al palo in classifica, la vittoria in casa contro l’abbordabile Club Brugge è di fondamentale importanza in ottica qualificazione. Anche un pareggio sarebbe un insuccesso e complicherebbe maledettamente i piani dell’allenatore Paulo Fonseca.

Il Club Brugge, quarto in classifica nel campionato belga, dopo avere perso in modo netto in casa contro il Borussia Dortmund all’esordio in Champions League, ha poi vinto 1-0 sul campo dello Sturm Graz. L’anno scorso il Club Brugge ha giocato nelle semifinali di Conference League contro la Fiorentina, perdendo 3-2 all’andata e pareggiando 1-1 in casa, raggiunta in extremis da un calcio di rigore di Beltran.

Il punto di riferimento della squadra è l’esperto capitano Vanaken, per il resto i migliori sono De Cuyper, in gol con la nazionale del Belgio contro l’Italia in Nations League, e gli attaccanti esterni Tzolis e Skov Olsen. Quest’ultimo, con un passato in Serie A, dovrebbe saltare la trasferta per infortunio.

Come vedere Milan-Club Brugge in diretta tv e in streaming

Milan-Club Brugge è in programma martedì alle 18:45 a San Siro. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e a 1.45 Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.63 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Milan è nettamente favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Milan-Club Brugge

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Abraham, Morata.

CLUB BRUGGE (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, De Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1