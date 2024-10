Valencia-Las Palmas, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Valencia-Las Palmas è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La decima giornata della Liga spagnola si chiude con un posticipo che riguarda la zona retrocessione: il Valencia penultimo sfida il Las Palmas fanalino di coda che ha approfittato della sosta per le nazionali per cambiare allenatore. L’esonerato Luis Carrion è stato sostituito da Diego Martinez che avrà l’arduo compito di risollevare una squadra che finora non ha mai vinto, ottenendo soltanto tre pareggi.

Martinez cerca il rilancio dopo l’esonero all’Olympiacos della passata stagione: il modulo più utilizzato negli ultimi due anni è stato il 4-2-3-1, alternato con il 4-3-3 che dovrebbe utilizzare in questa occasione. Il Valencia da parte sua non se la passa meglio: penultimo in classifica, le ambizioni di inizio stagione – pur non potendo sognare in grande – erano ben differenti.

Questa partita potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per il Valencia: una vittoria potrebbe ridare la giusta serenità per affrontare il resto della stagione. Tre punti che appaiono alla portata contro un’avversaria troppo fragile in difesa: ha già incassato 17 gol su 9 partite e non si è trattato di un caso visto che gli expected goals concessi sono addirittura di più, 18.04.

Come vedere Valencia-Las Palmas in diretta tv e streaming

La sfida Valencia-Las Palmas, valida per la decima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì 21 ottobre alle 21:00 allo stadio Mestalla di Valencia. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Valencia è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Over 1,5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Valencia è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Valencia-Las Palmas

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Tarrega, Foulquier; Pelu, Enzo Barrenechea; Luis Rioja, Diego López, Andrea Almeida; Hugo Duro.

LAS PALMAS (4-3-3): Jasper Cillessen; Álex Suárez, Mika Mármol, Scott McKenna, Álex Muñoz; Dário Essugo, Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro; Adnan Januzaj, Fábio Silva, Oli McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1