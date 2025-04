Pronostici Tennis, Atp Montecarlo: i favoriti per la vittoria finale

Chi vincerà l’edizione 2025 del Masters 1000 di Montecarlo? Le previsioni sull’epilogo contengono delle sorprese del tutto inaspettate.

Ora che il sipario è calato sulla carriera di Rafael Nadal, la terra rossa di Montecarlo è rimasta orfana del suo leader. Al Country Club ha vinto la bellezza di 11 volte, per cui si capisce bene che il suo ritiro abbia determinato, per tutto il circuito ma soprattutto per un torneo come questo, un vero e proprio punto di svolta.

Tolto il mancino di Manacor, è Stefanos Tsitsipas il papabile erede. Il greco ha vinto 3 delle ultime 4 edizioni del Rolex Masters 1000, ma è anche vero che, negli ultimi mesi, non è stato poi così continuo. Ha vinto a Dubai, è arrivato agli ottavi di finale a Indian Wells, ma la sensazione comune è che non sia più il top player di una volta. Chissà che l’atmosfera del suo campo del cuore, però, non possa contribuire a far sì che si desti e che il suo dominio nel Principato, dunque, non possa continuare.

Se il greco, in ottica quote Masters 1000 Montecarlo, è un’incognita, è bene sapere che ci sono degli altri giocatori sui quale potrebbe valere la pena di puntare. Il ritorno sulla terra rossa potrebbe essere decisivo, per lui, ma c’è chi, ora come ora, sembrerebbe stare meglio di lui e avere più probabilità di trionfare in Costa Azzurra. I grandi assenti sono Jannik Sinner, fuori per via della squalifica, e Taylor Fritz, mentre sarà presente Carlos Alcaraz, che lo scorso anno, come si ricorderà, si è aggiudicato nientepopodimeno che il Roland Garros.

Masters 1000 Montecarlo, possibili sorprese all’orizzonte

I bookmaker lo danno per favorito, ma la verità è che ultimamente è parso anche lui poco in palla. La pressione legata all’assenza di Sinner, ha detto, lo ha “ucciso”, per cui anche a Montecarlo potrebbe non essere in grado di dare il meglio di sé. Potrebbe sorprenderci, invece, Casper Ruud, che sulla terra rossa ha sempre dato il meglio di sé e che, nel 2024, ha fatto finale proprio al Country Club.

Il norvegese è un terraiolo puro: ha le caratteristiche giuste per fare bene su questa superficie e il sorteggio, con lui, è stato piuttosto clemente, per cui è da tenere sotto osservazione. Ha un ottimo potenziale, in ottica Montecarlo, anche Holger Rune, possibile sorpresa di questa edizione del Masters 1000. Nel 2023 disputò la finale, dimostrando di sapersi adattare molto bene alle condizioni del campo. Si è allenato duramente e ha dato, di recente, ottimi segnali. Quindi, perché no?

Appare improbabile, invece, l’ipotesi che a vincere possano essere Novak Djokovic o Alexander Zverev. Il primo ha brillato dappertutto ma un po’ meno a Montecarlo, anche perché ha sempre sofferto il passaggio dal cemento alla terra. Il tedesco, dal canto suo, ha avuto un rendimento assai altalenante nelle ultime settimane. In più, nel Principato, a differenza di altri campi rossi, non è mai riuscito a dare il meglio di sé. Anche in presenza dei big, dunque, al Country Club potrebbe succedere di tutto. Perfino che a trionfare sia un “insospettabile”.