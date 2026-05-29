Sabato azzurro a Parigi: Arnaldi-Collignon per un posto negli ottavi

Pronostico Arnaldi-Collignon al Roland Garros: l’analisi del match, i precedenti e il pronostico della gara che si giocherà sabato 30 maggio.

Inutile negarlo: la prematura uscita di scena di Jannik Sinner ha scosso e non pcoo la terra rossa parigina, togliendo al torneo il suo interprete più atteso – nonché favorito indiscusso – e privando il pubblico italiano della sua punta di diamante. Eppure, la delusione ha presto lasciato il passo alla consapevolezza che il battaglione azzurro ancora in gara al Roland Garros sia perfettamente in grado di portare in alto il tricolore ancora per un po’. La giornata di sabato 20 maggio si preannuncia, infatti, come un vero e proprio snodo cruciale per il nostro tennis: saranno ben tre gli italiani a caccia di un pass per gli ottavi di finale.

Insieme a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, attesi da esami complessi ma alla portata, a scendere in campo sarà un Matteo Arnaldi rigenerato e reduce da una vera e propria notte da leone. Il tennista ligure è approdato al terzo turno dello Slam d’Oltralpe dopo aver firmato una delle imprese più belle della settimana: ha surclassato in quattro set un big del calibro di Stefanos Tsitsipas grazie a una prestazione in cui ha fatto convergere tanto l’intelligenza tattica, quanto la solidità mentale.

Sabato, dall’altra parte della rete, Arnaldi troverà il sorprendente belga Raphael Collignon. Anche il 24enne è reduce da un gran bel colpaccio, avendo eliminato in 3 set il temibile Ben Shelton. Collignon sta esprimendo un tennis solido, privo di evidenti punti deboli e spinto dall’entusiasmo della settimana della vita. Alla luce di ciò, Arnaldi dovrà fare in modo di togliere fiducia al rivale fin dai primi scambi, se vuole avere una chance di conquistare il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros.

Arnaldi-Collignon: il pronostico

L’analisi tecnica di questo incrocio inedito mette di fronte due tennisti che in questo momento storico sono particolarmente in forma ed “esaltati”, ma c’è un fattore che, in assenza di precedenti tra i due, ci fornisce qualche indizio circa il possibile epilogo. Se Arnaldi arriva a questo appuntamento con il serbatoio fisico e mentale inevitabilmente intaccato dopo la maratona tecnica necessaria per battere Tsitsipas, il belga si presenta invece freschissimo, forte di 3 set rapidi e immacolati con cui ha surclassato Shelton senza se e senza ma. Sebbene, dunque, il ligure sia superiore sulla carta, la freschezza e lo stato di grazia attuale fanno sì che l’ago della bilancia penda dalla parte del belga. Prevediamo che Collignon cavalchi l’onda e sfrutti la stanchezza del ligure sin da subito, ma non avrà vita facile: Arnaldi gli scucirà almeno un set.